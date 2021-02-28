9 незвичайних вправ для розвитку креативності

Навчитись нестандартного мислення не так просто, особливо, якщо ви застрягли в рутині. Будь-яка свіжа ідея стає звичайною, якщо її повторювати часу. Але ці поради допоможуть повернути собі креативність та творчий підхід.

Проведіть годину без пустих балачок. Упродовж 60 хвилин відповідайте лише на прямі питання у своєму звичайному оточенні. Дуже важливо поводитись максимально звично, не створюючи враження, що ви не в гуморі. Не піддавайтесь на спроби вивідати у вас інформацію, а також не робіть зауважень іншим.

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30 хвилин приділіть думкам про один предмет . Зважаючи на те, що місія здається дуже складною, оскільки не можна відволікатись ні на що інше, то можна починати практикувати цю вправу з 5 хвилин.

. Зважаючи на те, що місія здається дуже складною, оскільки не можна відволікатись ні на що інше, то можна починати практикувати цю вправу з 5 хвилин. Спробуйте говорити лише про себе. Місія проста? А от і ні, адже є умови: без скарг, без вихваляння себе, а також так, щоб співрозмовники не сумували.

Місія проста? А от і ні, адже є умови: без скарг, без вихваляння себе, а також так, щоб співрозмовники не сумували. Перед входом у приміщення оцініть його розміри. Приміром, ви прямуєте у кафе, де вас вже очікують друзі. Але перед дверима зупиніться на мить і спробуйте схарактеризувати його простір.

Не вживайте слів "я/моє/мені" упродовж 15 хвилин під час спілкування з кимось. Це здається дуже простим завданням, але насправді не піддається одразу.

упродовж 15 хвилин під час спілкування з кимось. Це здається дуже простим завданням, але насправді не піддається одразу. Складіть суворий план і дотримуйтесь його упродовж двох годин. Не можна відволікатись на супутні справи, якщо їх нема у переліку.

і дотримуйтесь його упродовж двох годин. Не можна відволікатись на супутні справи, якщо їх нема у переліку. Відповідайте "так" на всі питання та пропозиції упродовж дня. Звісно ж, в міру розумного.

Дозвольте новому знайомому балакати лише про себе , але щоб він не усвідомлював цього. А потім спробуйте повернути розмову вихованими питаннями так, щоб у ній була спільна тема. Важливо, зробити це без негативу.

, але щоб він не усвідомлював цього. А потім спробуйте повернути розмову вихованими питаннями так, щоб у ній була спільна тема. Важливо, зробити це без негативу. Поставте собі 12 випадкових завдань. Це може бути сніданок у несподіваному місці, прогулянка тривалістю у 4 години без зупинок, відмова від солодощів на весь день, спробувати пропрацювати всю ніч, не користуватись соцмережами кілька годин і тому подібне.

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