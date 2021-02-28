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9 незвичайних вправ для розвитку креативності

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9 ідей, як пробулити креативність - фото 1
9 ідей, як пробулити креативність

Навчитись нестандартного мислення не так просто, особливо, якщо ви застрягли в рутині. Будь-яка свіжа ідея стає звичайною, якщо її повторювати часу. Але ці поради допоможуть повернути собі креативність та творчий підхід.

  • Проведіть годину без пустих балачок. Упродовж 60 хвилин відповідайте лише на прямі питання у своєму звичайному оточенні. Дуже важливо поводитись максимально звично, не створюючи враження, що ви не в гуморі. Не піддавайтесь на спроби вивідати у вас інформацію, а також не робіть зауважень іншим.

І ще: 5 фраз, які ніколи не можна вимовляти вголос

  • 30 хвилин приділіть думкам про один предмет. Зважаючи на те, що місія здається дуже складною, оскільки не можна відволікатись ні на що інше, то можна починати практикувати цю вправу з 5 хвилин.
  • Спробуйте говорити лише про себе. Місія проста? А от і ні, адже є умови: без скарг, без вихваляння себе, а також так, щоб співрозмовники не сумували.
  • Перед входом у приміщення оцініть його розміри. Приміром, ви прямуєте у кафе, де вас вже очікують друзі. Але перед дверима зупиніться на мить і спробуйте схарактеризувати його простір.
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  • Не вживайте слів "я/моє/мені" упродовж 15 хвилин під час спілкування з кимось. Це здається дуже простим завданням, але насправді не піддається одразу.
  • Складіть суворий план і дотримуйтесь його упродовж двох годин. Не можна відволікатись на супутні справи, якщо їх нема у переліку.
  • Відповідайте "так" на всі питання та пропозиції упродовж дня. Звісно ж, в міру розумного.
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  • Дозвольте новому знайомому балакати лише про себе, але щоб він не усвідомлював цього. А потім спробуйте повернути розмову вихованими питаннями так, щоб у ній була спільна тема. Важливо, зробити це без негативу.
  • Поставте собі 12 випадкових завдань. Це може бути сніданок у несподіваному місці, прогулянка тривалістю у 4 години без зупинок, відмова від солодощів на весь день, спробувати пропрацювати всю ніч, не користуватись соцмережами кілька годин і тому подібне.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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