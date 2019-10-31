Названо ТОП 100 найбагатших українців: повний рейтинг

У мережі з'явився традиційний рейтинг 100 найбагатших українців, складений журналом НВ та інвесткомпанією Dragon Capital. Перша п'ятірка багатіїв не змінилась, але деякі імена помінялись місцями. Дивіться повний список!

Рейтинг найбагатших українців, як і минулоріч, очолює Рінат Ахметов. Статки олігарха оцінюють у 9,629 мільярда доларів, при цьому за рік вони зменшилися на 2,6 мільярда. Загальна сума, якою володіє "Золота сотня України", становить 34,8 мільярда доларів (на 2,7 мільярда менше, ніж торік). Прикметно, що 30,6 мільярда ділять між собою перші 50 місць у рейтингу.

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Рінат Ахметов володіє більш ніж чвертю всіх статків 100 найбагатших українців: його капітал в 189 разів більший, ніж у бізнесмена Олександра Табалова, який розташувався на сотому місці. Водночас саме Ахметов найбільше втратив за рік. Найбільше ж примножив свої статки в абсолютному значенні Дмитро Фірташ – на 300 мільйонів доларів.

Рейтинг 10 найбагатших людей в Україні:

Рінат Ахметов – $9,629 млрд (за рік статки зменшилися на 21%);

Віктор Пінчук – $2,310 млрд (-14%);

Вадим Новинський – $1,767 млрд (-22%);

Ігор Коломойський – $1,480 (-8%);

Геннадій Боголюбов – $1,376 млрд (-16%);

Петро Порошенко – $1,253 (+12%);

Олександр і Галина Гереги – $930 млн (+10%);

Дмитро Фірташ – $792 млн (+62%);

Костянтин Жеваго – $744 млн (+30%);

Микола Злочевський – $686 млн (+8%).

Перші п'ять місць у рейтингу посідають ті ж бізнесмени, що і в минулому році. Єдина зміна – Ігор Коломойський обігнав Геннадія Боголюбова (минулоріч статки обох оцінювалися в 1,6 мільярда доларів). З другої частини першої десятки випали власник МХП Юрій Косюк (11-е місце) і співвласник групи "Приват" Олексій Мартинов (12-е).

Колишній президент України Петро Порошенко залишився на шостому місці. Мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго опустився на дев'яте місце, поступившись сьомим співвласникам "Епіцентр-К" Олександру і Галині Герегам. У десятку потрапили також Дмитро Фірташ (піднявся з 14-го на восьме місце) і Микола Злочевський (з 11-го на 10-е).

Повний рейтинг ТОП 100 багатіїв України:

Вартість активів 100 найбагатших українців дорівнює 23% ВВП України. Це на 5% менше, ніж у 2018 році, та на цілих 17% менше за показник 2013 року.

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