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Названо сік, який здатен покращити роботу мозку

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Сік з цієї ягоди допомагає думати краще - фото 1
Сік з цієї ягоди допомагає думати краще

Науковці розповіли, який напій варто вживати, щоб змусити мозок працювати активніше. Виявилось, що у такій справі допоможе цей ягідний сік.

Дослідники з Університету Ексетера заявили, що не надто популярний сік здатен відчутно покращити роботу головного мозку. Таким несподіваним ефектом володіє чорниця, якої достатньо пити всього по 30 мл у день.

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Особливо актуальний напій для людей літнього віку, оскільки у них з роками погіршуються когнітивні функції. Це підтвердив експеримент за участю людей у віці 65-77 років, які регулярно вживати чорничний сік. З'ясувалось, що така звичка дозволяє покращити робочу пам'ять, а також сприйняття подій.

Дослідники також наголосили, що для нормальної роботи мозку варто не лише пити сік чорниці, а й правильно харчуватись та стежити за своєю активністю.

Чорничний сік варто вживати щодня упродовж 12 тижнів - фото 369071
Чорничний сік варто вживати щодня упродовж 12 тижнів

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Джерело: newsyou.info
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