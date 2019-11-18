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Рецепт корисної шаурми: схвалять навіть дієтологи

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Шаурма - фото 1
Шаурма / zen

Ви здивуєтеся, але деякі дієтологи радять їсти шаурму. І це не просто так, адже у класичному рецепті шаурми немає ні майонезу, ні кетчупу: лише корисні і потрібні нашому організму компоненти.

Сучасна шаурма родом з Близького Сходу. Наприклад, в Туреччині начинку клали в тонкий арабський коржик "піту". У країнах СНД більш звичний лаваш.

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"Найсмачніша шаурма в Азербайджані! Ми готуємо цю страву з м'ясом і з куркою. Соковитості надають свіжі овочі: помідори, огірки, а також різна зелень. Але найголовніше це соус. Він має бути ніжним і водночас терпким. Поєднання всіх цих продуктів дає неповторний смак", – зазначає майстер приготування шаурми Раджаб Гасимов.

Правильно приготована шаурма зовсім не шкідлива. Дієтологи вважають, що це цілком збалансована страва. "Класична, натуральна шаурма – продукт корисний, ближче до дієтичного. Він збалансований за вмістом білків, жирів, вуглеводів, клітковини, вітамінів і мікроелементів", – кажуть ендокринологи.

При цьому лікарі попередили і нагадали, що шаурма швидкого приготування, яку можна купити в кіосках, може бути небезпечна.

Рецепт шаурми - фото 369001
Рецепт шаурми

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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