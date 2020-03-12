На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо простий спосіб полегшити відмову від сигарет
-
- 14
Існує чимало методів кинути курити, але їхня ефективність для кожного різна. А все через додаткові фактори, серед яких оточення та навіть запах сигарет. Медики знайшли спосіб упоратись з відмовою без стресу.
Американські учені з Університету Піттсбурга виявили, що є доволі простий лайфхак, як відчутно зменшити тягу до сигарет. Річ у тому, що для тих людей, які намагаються кинути цю звичку, створює складності запах сигаретного диму.
І ще: Не алкоголь: що пити, щоб позбутись стресу
Такий тест на витримку проходять не всі, тож фахівці знайшли спосіб протистояти цьому завдяки приємним ароматам.
Дослідження показали, що вплив "смачних" та приємних запахів дозволяє на 20% знизити бажання викурити сигарету. Тому вони радять всім, хто стає на шлях здорового способу життя, носити з собою флакони з пахучими рідинами чи будь-які ароматні предмети.
Читайте також: Чому корисно влаштовувати рибний день
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
11:50Як виглядає політ під час пандемії: фото
-
11:24Названо простий спосіб полегшити відмову від сигарет
-
11:10Україна закриває КПП на кордонах з ЄС: список автомобільних і пішохідних переходів
-
10:53Індія скасувала всі туристичні візи: кому дозволили в'їзд
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:35Курс валют в Україні: долар і євро різко подорожчали, але Нацбанк має пояснення
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
09:55Найкрасивіша дівчина у світі показала фанатам груди (18+)
-
09:26Відео з куркою та яблуком розсмішило мережу
-
08:57Рятувальники оголосили попередження про погоду в країні
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:57Мережу здивувала риба з людськими губами і зубами: фотофакт
-
07:33Науковці назвали несподівану корисну властивість курячого бульйону
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
21:51Samsung Galaxy S20 Ultra й iPhone 11 Pro Max порівняли в битві на міцність: епічне відео
-
21:23Вірусологи заплатять тому, хто добровільно заразиться коронавірусом
-
21:0012 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
20:22Заткніться та насолоджуйтесь польотом: Емілі Блант знялась у пародії на Тихе місце
-
19:59Спіймати Кайдаша 11, 12 серія: дивитися онлайн фінал серіалу 2020
-
19:55Як реагують на любов різні знаки Зодіаку
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
19:42Блогер розповів, чим насправді є складний смартфон брата Пабло Ескобара
-
12:00Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
-
10:24Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
-
08:27У Тома Хенкса та його дружини виявили коронавірус: перші деталі
-
07:13Погода в Україні 12 березня: у яких областях дощитиме
- 11 березня
-
20:476 важливих порад, які збережуть ваше авто на дорозі
-
19:45Найкращі хіти Время и Стекло, за які ми любимо і ненавидимо гурт водночас
-
18:10Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Еволюція Время и Стекло: як змінювалися Надя Дорофєєва і Позитив
-
14:0010 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
-
13:28В Україні ввели карантин на три тижні: що це означає
-
11:40У Києві оголошено карантин: Кличко розповів, які обмеження запровадять
-
10:56Гурт Время и Стекло офіційно розпався: відеозвернення Додо і Позитива
-
10:15Підсніжник чи пролісок? Тест на знання весняних квітів
-
07:17Погода в Україні 11 березня: у яких областях буде сухо
- 10 березня
-
22:2225 секс-порад, які жінки хотіли б дати кожному чоловікові
-
19:21Три способи чудово провести час на самоті
-
17:00Баффі – переможниця вампірів: за що ми полюбили цей серіал 90-х
-
15:40Євробачення 2020: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
12:14ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
-
11:22Курс долара в Україні різко зріс: чи буде валюта дорожчати й далі
-
07:13Погода в Україні 10 березня: у яких областях буде найхолодніше
- 09 березня
-
21:20Психологи розповіли, яким жінкам щастить у коханні
-
19:11Розвінчані популярні міфи про коронавірус
-
17:27Справжні недоторки: знаки Зодіаку, які не люблять надмірної уваги
-
14:03Почерк Тараса Шевченка: шрифт, яким писав поет