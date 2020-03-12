Названо простий спосіб полегшити відмову від сигарет

Існує чимало методів кинути курити, але їхня ефективність для кожного різна. А все через додаткові фактори, серед яких оточення та навіть запах сигарет. Медики знайшли спосіб упоратись з відмовою без стресу.

Американські учені з Університету Піттсбурга виявили, що є доволі простий лайфхак, як відчутно зменшити тягу до сигарет. Річ у тому, що для тих людей, які намагаються кинути цю звичку, створює складності запах сигаретного диму.

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Такий тест на витримку проходять не всі, тож фахівці знайшли спосіб протистояти цьому завдяки приємним ароматам.

Дослідження показали, що вплив "смачних" та приємних запахів дозволяє на 20% знизити бажання викурити сигарету. Тому вони радять всім, хто стає на шлях здорового способу життя, носити з собою флакони з пахучими рідинами чи будь-які ароматні предмети.

Як позбутись бажання закурити

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