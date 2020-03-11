Чому корисно влаштовувати рибний день

Американські науковці розповіли, чому раз у тиждень варто робити "рибний день". Як це впливає на здоров'я – читайте далі.

Дослідники зі штату Пенсильванії вважають, що регулярна звичка влаштовувати день риби щотижня допомагає уникнути проблем зі сном та покращити інтелект.

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Це підтвердив експеримент за участю 541 дитини віком 9-11 років. Всіх юних добровольців розділили на групи за тим, як регулярно вони вживають страви з рибою. Кожен з них пройшов тест, який базується на "Шкалі інтелекту Векслера для дітей". Виявилось, що ті піддослідні, які хоча б раз у тиждень їли рибні смаколики, набирали більше балів, аніж ті, хто взагалі не вживав таку їжу.

Ось чому варто регулярно їсти рибу

Тому фахівці радять не ігнорувати їжу в раціоні і дорослих, і дітей. Все тому. що вона містить чимало омега-3, що потрібно для нормального розвитку та загалом роботи організму і центральної нервової системи.

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