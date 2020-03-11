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Не алкоголь: що пити, щоб позбутись стресу

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Напої для зняття стресу - фото 1
Напої для зняття стресу

Складний період на роботі та не найкраща погода можуть призвести до стресу, але є прості та смачні напої, які допомагають нівелювати наслідки негативу. І вони зовсім безалкогольні!

Експерти розповіли, що корисно пити, аби нормалізувати сон та самопочуття. І для цього не варто йти в паб, адже навіть улюблене пиво після робочого дня лише погіршить здоров'я. Ось кілька варіантів смачних напоїв для того, щоб повернути енергію:

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  • Ромашковий чай. Ні для кого не таємниця, що цей чай має чимало корисних властивостей, серед яких і нівеляція наслідків стресу. До того ж, його корисно пити при безсонні та роздратуванні. Зараз дуже легко знайти цей чай в аптеках чи супермаркетах.
  • Тепле молоко. Якщо ви вживати молочні продукти, то цей напій стане у пригоді, адже дозволяє швидко заснути. Також він містить триптофан, який допомагає вироблятись серотоніну, гормону щастя.
Напої для зняття стресу - фото 391557
Напої для зняття стресу
  • Мигдальне молоко. Цей варіант підійде для шанувальників рослинного молока, адже воно зовсім не поступається за корисними властивостями. Єдиний мінус: не підходить тим, у кого алергія на горіхи.
  • Банановий коктейль чи смузі. Банани багаті і на калій, магній та триптофан, тому дозволяють і позбутись болю у м'язах, і заспокоїтись, і повноцінно поспати.
Напої для зняття стресу - фото 391556
Напої для зняття стресу

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Джерело: newsyou
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