Не алкоголь: що пити, щоб позбутись стресу

Складний період на роботі та не найкраща погода можуть призвести до стресу, але є прості та смачні напої, які допомагають нівелювати наслідки негативу. І вони зовсім безалкогольні!

Експерти розповіли, що корисно пити, аби нормалізувати сон та самопочуття. І для цього не варто йти в паб, адже навіть улюблене пиво після робочого дня лише погіршить здоров'я. Ось кілька варіантів смачних напоїв для того, щоб повернути енергію:

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Ромашковий чай. Ні для кого не таємниця, що цей чай має чимало корисних властивостей, серед яких і нівеляція наслідків стресу. До того ж, його корисно пити при безсонні та роздратуванні. Зараз дуже легко знайти цей чай в аптеках чи супермаркетах.

Ні для кого не таємниця, що цей чай має чимало корисних властивостей, серед яких і нівеляція наслідків стресу. До того ж, його корисно пити при безсонні та роздратуванні. Зараз дуже легко знайти цей чай в аптеках чи супермаркетах. Тепле молоко. Якщо ви вживати молочні продукти, то цей напій стане у пригоді, адже дозволяє швидко заснути. Також він містить триптофан, який допомагає вироблятись серотоніну, гормону щастя.

Напої для зняття стресу

Мигдальне молоко. Цей варіант підійде для шанувальників рослинного молока, адже воно зовсім не поступається за корисними властивостями. Єдиний мінус: не підходить тим, у кого алергія на горіхи.

Цей варіант підійде для шанувальників рослинного молока, адже воно зовсім не поступається за корисними властивостями. Єдиний мінус: не підходить тим, у кого алергія на горіхи. Банановий коктейль чи смузі. Банани багаті і на калій, магній та триптофан, тому дозволяють і позбутись болю у м'язах, і заспокоїтись, і повноцінно поспати.

Напої для зняття стресу

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