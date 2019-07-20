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Смачно попоїсти чи зайнятися сексом: що виберуть мешканці різних країн

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Не у всіх країнах віддали перевагу сексу - фото 1
Не у всіх країнах віддали перевагу сексу

Обійняти кохану людину, прийняти гарячий душ або смачно поїсти – що з цього принесе вам більше задоволення? Дізнайтесь, що на ці та інші питання відповіли мешканці різних країн світу.

Ці питання поставили жителям дев'яти європейських і азійських країн. Їм запропонували розташувати 14 занять у порядку від найбільш приємного до нейтрального.

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Мешканці шести з дев'яти країн назвали найприємнішим заняттям саме секс.

Німці віддають перевагу обіймам з коханою людиною, жителям Тайваню достатньо перебувати поруч з близькими, щоб відчувати себе прекрасно. Японці ж сказали, що немає нічого кращого за смачну їжу.

Смачно попоїсти чи зайнятися сексом: що виберуть мешканці різних країн - фото 342216

У дослідженні, яке провели експерти компанії Tenga, що виробляє секс-іграшки, взяли участь понад 10 000 чоловіків і жінок. Їм ставили різні питання, які стосувалися сексу, мастурбації і відпочинку.

На питання "Чи ви коли-небудь мастурбували?" відповіли позитивно більшість іспанців (93%), британців (91%) і німців (89%). У Китаї відповіли "так" тільки 73% респондентів.

Між сексом і мастурбацією 49% чоловіків обрали секс. Думки жінок розділилися: 27% висловилися за задоволення наодинці, 36% віддали перевагу сексу, 37% сказали, що їм однаково подобається і те, і інше.

Половина чоловіків віддала перевагу сексу, інша – мастурбації - фото 342220
Половина чоловіків віддала перевагу сексу, інша – мастурбації

За словами опитаних, з приходом літа їх лібідо підвищується і досягає піку у липні. Ще один "гарячий" місяць – грудень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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