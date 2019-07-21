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Це приємне заняття здатне зміцнити імунітет

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Не соромтесь займатись цим приємним заняттям - фото 1
Не соромтесь займатись цим приємним заняттям

При регулярному співі поліпшується імунітет, знижується захворюваність на застуди та підвищується стійкість до нервових навантажень і стресу. До такого висновку дійшли лікарі, які закликають людей не соромитися співати.

Якщо людина регулярно співає, у неї покращується вентиляція легенів, що в цілому сприяє зміцненню здоров'я, підкреслили фахівці.

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Лікарі пояснили, що при співі відбувається швидкий вдих і довгий видих. При цьому збільшується концентрація вуглекислого газу в крові, що веде до активізації імунної системи – організм людини стає стійкішим до сезонних простудних захворювань.

Спів допомагає підвищити імунітет до застуди, допомагає нервовій системі справлятися зі стресом, – зауважив фахівець.

Спів позитивно впливає на імунітет - фото 342259
Спів позитивно впливає на імунітет

Крім того, спів, особливо в компанії близьких людей, рідних і друзів, дає потужний позитивний психологічний ефект. Коли людина виконує пісню, "прокидається" багато емоції, що надає стимулюючу дію на мозок – в ньому відбувається вироблення речовин, що діють як "гормони щастя".

У результаті людина позбавляється від нагромадження стресу і переключається на позитивне сприйняття світу, підкреслив лікар.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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