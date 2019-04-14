Названо простий і приємний спосіб позбутися стресу

Раз на тиждень в учасників експерименту брали зразки слини до і після прогулянок / Grace Christian Fellowship

Психологи з'ясували, що 20 хвилин на день, проведені на природі, можуть знизити рівень кортизолу – гормону стресу.

Особливо актуальним це здається в умовах зростаючої урбанізації і сидячого способу життя.

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Вчені відзначають, що на побутовому рівні давно відомо, що проведений на природі час сприяє зменшенню стресу. Однак досі було незрозуміло, скільки часу достатньо, щоб відчути позитивний ефект. "Наше дослідження показує, що для ефективного зниження рівня кортизолу ви маєте провести 20-30 хвилин, гуляючи на природі", – відзначає автор дослідження.

Учасники експерименту, що тривав вісім тижнів, проводили на природі не менше 10 хвилин на день по три рази на тиждень. Раз на тиждень у них брали зразки слини до і після прогулянок, щоб визначити рівень кортизолу. Кожен учасник вирішував самостійно, куди саме йти, а також міг просто посидіти на лавочці в парку.

Результати показали, що навіть 20 хвилин наодинці з природою значно знижують рівень кортизолу. І чим більше часу добровольці пробули на природі, тим нижче був рівень кортизолу.

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