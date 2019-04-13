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Ломаченко – Кролла Гра престолів

На тілі людини є точка щастя. Ось як її знайти!

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На тілі людини є точка щастя. Ось як її знайти! - фото 1

Виявляється, організм людини здатен механічно ввімкнути режим "щастя". Читайте далі, щоб дізнатися, як це зробити.

Лікарі та йоги знають, як знайти на своєму тілі точку щастя. Це тимус, який розташований в центрі грудей й називається "точкою щастя". Насправді це залоза, яка допомагає нейтралізувати негативну енергію, посилити імунну систему, підтримати здоров'я.

І ще: Як швидко позбутись стресу

Простукування, погладжування, масаж цієї точки дуже ефективні. Це допомагає підняти ваші енергетичні вібрації на вищий рівень.

Ця залоза підтримує енергію нашого тіла. Тому, коли в нашій енергетичній системі відбувається дисбаланс, саме вилочкова залоза може допомогти. Вона є містком між мозком і тілом. Під час стресу залоза стискається, що призводить до зниження життєвої енергії.

Сонячне сплетіння розташоване у жовтій зоні - фото 321015
Сонячне сплетіння розташоване у жовтій зоні
Як стимулювати вилочкову залозу:

Це можна робити кулаком. Як Тарзан, але тільки постукувати, а не бити себе у груди. Можна простукувати або погладжувати пальцями. Робіть це приблизно протягом 20 сек і глибоко дихайте при цьому. Ви можете додатково промовляти афірмацію "Все добре в моєму світі".

Ви дізнаєтеся, коли ваша вилочкова залоза активізується – ви почнете відчувати "мурашки по тілу" і відчуєте радість та щастя.

Може пройти деякий час, поки ви відчуєте щось. Виконуйте цю вправу щодня, і ви точно відчуєте її дію.

Якщо у вас бувають часті напади тривоги, паніки, стресу – робіть це декілька разів на день і ви зможете повернути життєвий баланс.

До теми: Учені назвали ефективний спосіб, який допоможе кинути курити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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