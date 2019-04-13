На тілі людини є точка щастя. Ось як її знайти!

Виявляється, організм людини здатен механічно ввімкнути режим "щастя". Читайте далі, щоб дізнатися, як це зробити.

Лікарі та йоги знають, як знайти на своєму тілі точку щастя. Це тимус, який розташований в центрі грудей й називається "точкою щастя". Насправді це залоза, яка допомагає нейтралізувати негативну енергію, посилити імунну систему, підтримати здоров'я.

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Простукування, погладжування, масаж цієї точки дуже ефективні. Це допомагає підняти ваші енергетичні вібрації на вищий рівень.

Ця залоза підтримує енергію нашого тіла. Тому, коли в нашій енергетичній системі відбувається дисбаланс, саме вилочкова залоза може допомогти. Вона є містком між мозком і тілом. Під час стресу залоза стискається, що призводить до зниження життєвої енергії.

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Як стимулювати вилочкову залозу:

Це можна робити кулаком. Як Тарзан, але тільки постукувати, а не бити себе у груди. Можна простукувати або погладжувати пальцями. Робіть це приблизно протягом 20 сек і глибоко дихайте при цьому. Ви можете додатково промовляти афірмацію "Все добре в моєму світі".

Ви дізнаєтеся, коли ваша вилочкова залоза активізується – ви почнете відчувати "мурашки по тілу" і відчуєте радість та щастя.

Може пройти деякий час, поки ви відчуєте щось. Виконуйте цю вправу щодня, і ви точно відчуєте її дію.

Якщо у вас бувають часті напади тривоги, паніки, стресу – робіть це декілька разів на день і ви зможете повернути життєвий баланс.

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