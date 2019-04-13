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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Перевір себе: симптоми, які не можна ігнорувати

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Перевір себе: симптоми, які не можна ігнорувати - фото 1

Самодіагностика важлива, адже час від часу необхідно аналізувати роботу свого організму, щоб була можливість попередити ту чи іншу проблему. Дізнайтеся, чи у вас є тривожні симптоми.

Це лише мала частина загальних симптомів, за якими можна прослідкувати негаразди зі здоров'ям. Проте правильна самодіагностика допоможе визначити порушення в роботі організму.

І ще: Ось ці жіночі звички позитивно впливають на тіло

  • По-перше, варто звернути увагу на свої губи. Якщо є тріщини, заїди, застуди, в тому числі герпес, це говорить про погану роботу кишківника, особливо дванадцятипалої кишки й шлунку.
  • Білий наліт на язиці – це показник того, що подібний наліт існує і на дванадцятипалій кишці, це означає, що не вистачає жовчі, оскільки неефективна робота печінки.
  • Випадає волосся – загальний токсикоз організму. У чоловіків випадіння волосся, крім токсикозу, пов'язане з неправильною роботою статевої системи.
  • Ніс червоний, роздутий, нерівний – свідчить про поганий стан печінки.
  • Підборіддя – будь-які зміни, нерівність шкіри, прищі, зміна кольору говорять про проблеми малого таза.
  • Білки очей жовтого кольору, свідчать про підвищений білірубін в крові.
  • Сльозяться очі – забита лімфатична система.
  • Червоні щоки свідчать про проблеми з легенями.
  • Друге підборіддя – показник порушення роботи сечового міхура.
  • Хрускіт колін – означає проблеми з печінкою.
  • Червоні родимки на тілі – порушення роботи печінки.
  • Якщо є мозолі на п'ятах, тріщини, це свідчать про наявність паразитів.
  • Молочниця – грибкове ураження всього тіла.
  • Дуже бліда шкіра часто буває при анемії, порушенні роботи нирок.
  • Набряклість – порушена робота серця, нирок, судин.
  • Підвищена сухість – можливі різні порушення в роботі шлунка, загроза розвитку цукрового діабету, а також нестача вітамінів в організмі.
  • Темні або синюваті губи говорять про проблеми з серцем і легенями.
  • Білі або бліді губи, швидше за все, вказують на анемію, проблеми з циркуляцією крові та лімфи.
Перевір себе: симптоми, які не можна ігнорувати - фото 321050

До теми: Сонцезахисні окуляри і проблеми зі шкірою: як це пов'язано

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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