Перевір себе: симптоми, які не можна ігнорувати

Самодіагностика важлива, адже час від часу необхідно аналізувати роботу свого організму, щоб була можливість попередити ту чи іншу проблему. Дізнайтеся, чи у вас є тривожні симптоми.

Це лише мала частина загальних симптомів, за якими можна прослідкувати негаразди зі здоров'ям. Проте правильна самодіагностика допоможе визначити порушення в роботі організму.

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По-перше, варто звернути увагу на свої губи. Якщо є тріщини, заїди, застуди, в тому числі герпес, це говорить про погану роботу кишківника, особливо дванадцятипалої кишки й шлунку.

Білий наліт на язиці – це показник того, що подібний наліт існує і на дванадцятипалій кишці, це означає, що не вистачає жовчі, оскільки неефективна робота печінки.

Випадає волосся – загальний токсикоз організму. У чоловіків випадіння волосся, крім токсикозу, пов'язане з неправильною роботою статевої системи.

Ніс червоний, роздутий, нерівний – свідчить про поганий стан печінки.

Підборіддя – будь-які зміни, нерівність шкіри, прищі, зміна кольору говорять про проблеми малого таза.

Білки очей жовтого кольору, свідчать про підвищений білірубін в крові.

Сльозяться очі – забита лімфатична система.

Червоні щоки свідчать про проблеми з легенями.

Друге підборіддя – показник порушення роботи сечового міхура.

Хрускіт колін – означає проблеми з печінкою.

Червоні родимки на тілі – порушення роботи печінки.

Якщо є мозолі на п'ятах, тріщини, це свідчать про наявність паразитів.

Молочниця – грибкове ураження всього тіла.

Дуже бліда шкіра часто буває при анемії, порушенні роботи нирок.

Набряклість – порушена робота серця, нирок, судин.

Підвищена сухість – можливі різні порушення в роботі шлунка, загроза розвитку цукрового діабету, а також нестача вітамінів в організмі.

Темні або синюваті губи говорять про проблеми з серцем і легенями.

Білі або бліді губи, швидше за все, вказують на анемію, проблеми з циркуляцією крові та лімфи.

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