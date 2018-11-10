Названо перший у світі смартфон, який під'єднався до мережі 5G

Компанія OPPO оголосила, що перший успішний вихід в інтернет через мережі п'ятого покоління був здійснений за допомогою модифікованої версії представленого на початку цього року смартфона R15.

Про це розповів глобальний віце-президент і президент китайського підрозділу OPPO Брейн Шен на своєму каналі в соціальній мережі Weibo. На тестованому пристрої вдалося отримати заповітну іконку 5G і завантажити офіційний сайт компанії.

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За словами віце-президента OPPO, для тестування використовувався передсерійний зразок 5G-смартфона, створений на базі OPPO R15. Апарат був доповнений повністю інтегрованими компонентами для 5G-зв'язку, в тому числі спеціальною системною платою, модулями RF, RFFE й антеною. Під час тестування в правому верхньому куті екрану відображався логотип 5G. Брейн Шен зазначив, що вони будуть прагнути першими почати випускати смартфони з підтримкою мереж п'ятого покоління.

OPPO R15 – перший смартфон, під'єднаний до 5G

На минулому нещодавно пекінському саміті Qualcomm 2018, присвяченому дослідженням і співпраці у сфері сучасних технологій, OPPO оголосила про підписання партнерської угоди з Qualcomm Technologies за проектом "5G Pilot", у рамках якого учасники разом займаються розробкою мобільних технологій, необхідних для реалізації мереж стандарту 5G. Пізніше було оголошено про заснування Дослідницького інституту OPPO, метою якого є розширення можливостей компанії в галузі досліджень і технічних інновацій. Це дозволить проводити попередні тести ключових технологій з урахуванням потреб користувачів.

Вступивши в проект з розробки стандарту 5G у 2015 році, OPPO безперервно розширювала обсяги своїх досліджень в цій області. Після припинення розвитку міжнародного стандарту 5G компанія OPPO взяла на себе ініціативу з розробки можливостей 5G-смартфонів. Міжнародна організація 3GPP, що займається стандартизацією мобільного зв'язку, вказала, що внесок, зроблений OPPO, ставить виробника на перше місце, зокрема, завдяки низці документів, складених глобальною технічною компанією. Крім того, вона приступила до досліджень 5G-додатків, в тому числі систем 3D-візуалізації й аналізу оточення. У травні 2018 року OPPO оголосила про перший у світі успішний відеодзвінок за стандартом 5G з демонстрацією технології 3D-сканування за допомогою структурованого світла. Дзвінок був здійснений в її Дослідницькому інституті.

Запуск комерційних 5G-мереж і поява перших смартфонів з підтримкою цієї технології очікується вже у 2019 році.

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