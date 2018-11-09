Користувачі скаржаться на проблеми з зарядкою смартфонів Google Pixel 3

У мережі почали з'являтися скарги власників смартфонів Google Pixel 3 на проблеми в роботі їх пристроїв. У деяких випадках смартфони перегріваються (як правило, це відбувається під час зарядки батареї) аж до повного вимкнення пристрою.

У більшості скарг описуються ситуації, коли смартфон заряджається (найчастіше, бездротовим способом), і при цьому власник намагається виконати на мобільному пристрої будь-яку додаткову дію. При цьому смартфон починає швидко нагріватися. Згадана "додаткова дія", як правило – це відеодзвінок. Але проблема також може проявлятися і при потоковому відтворенні відео.

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Перегрів може проявлятися при використанні різних зарядних пристроїв. Користувачі повідомляли про проблеми як при використанні фірмової зарядки Google Pixel Stand, так і сторонніх бездротових зарядних пристроїв, які не підтримують швидку зарядку Google Pixel 3. Крім того, перегрів може проявитися і при використанні провідної зарядки.

Google Pixel 3 перегрівається під час зарядки

Коли смартфон починає нагріватися і досягає певної температури, він виводить відповідне повідомлення користувачу. Якщо ситуація з температурою ніяк не покращується, то пристрій просто вимикається, щоб запобігти пошкодженням через перегрів. При перегріві смартфон також істотно знижує швидкість зарядки. При цьому навіть може спостерігатися зниження рівня заряду батареї, коли апарат розташований на зарядному пристрої.

Поки немає відомостей, наскільки широко поширена ця проблема. Деякі користувачі повідомляють, що після заміни смартфона на новий пристрій цей збій більше не проявляється. Сама Google поки ніяк не коментує ситуацію.

Це не єдина проблема, пов'язана зі смартфоном Google Pixel 3. Деякі користувачі зіткнулися з ситуацією, коли відремонтувати зламаний пристрій просто неможливо.

У майстернях недостатньо запчастин для Google Pixel 3

Наприклад, описується ситуація, коли смартфон Google Pixel 3 впав, і у нього розбилося скло на задній панелі. Звернення на сайт Google Store Repair Center не допомогло, тому що там поки не пропонують ремонт моделей Pixel 3 і 3 XL. А служба підтримки Google Store порадила звертатися за ремонтом в компанію uBreakiFix, яка пропонує ремонт попередніх версій Pixel і Pixel 2 протягом одного дня. Правда, у самій компанії відзначили, що ремонт протягом одного дня для Pixel 3 поки недоступний, а для оцінки складності і вартості ремонту потрібно побачити потерпілий апарат.

Ознайомившись з проблемою особисто, фахівці ремонтного сервісу оцінили заміну задньої панелі в $ 110 і пообіцяли передзвонити тоді, коли в їх розпорядженні виявляться необхідні запасні частини – приблизно через 2 тижні. Але вже через 3 дні представник uBreakiFix зв'язався з замовником і повідомив, що невідомо, коли необхідні компоненти надійдуть на склад компанії. Єдине, що вони можуть замінити в Pixel 3, виходячи з наявних складських запасів – це батарея. Інших запчастин немає, і коли вони з'являться – невідомо.

Як виявилося, це не єдиний випадок. Подібні ситуації описуються на Reddit різними користувачами. Інші власники смартфонів Pixel 3 зіткнулися з аналогічними проблемами, коли сама Google не здійснює ремонт своїх смартфонів, а направляє власників мобільних пристроїв до свого сервісного партнера uBreakiFix. Наприклад, одному з власників Pixel 3 в компанії uBreakiFix сказали, що ремонт його апарату потрібно чекати цілий місяць. В іншому випадку описується ситуація, коли в uBreakiFix не виявилося в наявності необхідного клею, щоб після ремонту прикріпити задню панель смартфона до корпусу. Так що проблема досить широко поширена і поки немає відомостей про те, коли покращиться ситуація з постачанням компонентів для ремонту Google Pixel 3.

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