Qualcomm оголосила про перше успішне тестування комерційної 5G-мережі

Під час виставки Dialog Arena у Люцерні було встановлено перше у світі бездротове з'єднання 5G NR у комерційній мережі в частотному діапазоні нижче 6 ГГц за допомогою 5G-пристрою.

У цій події брали участь Qualcomm Technologies, Swisscom, Wistron NeWeb Corporation і Ericsson. За словами представників компаній, це є важливою подією в галузі, що свідчить про готовність мереж п'ятого покоління до швидкої комерціалізації.

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Під час демонстрації тестовий пристрій MWH-5 від компанії WNC під'єднався до мережі 5G NR Swisscom у смузі 3,5 ГГц і відобразив на екрані значок з'єднання 5G. Очікується, що цей гаджет з новим модемом Snapdragon X50 і радіочастотною підсистемою від Qualcomm стане першим комерційним продуктом у 5G-мережі швейцарського оператора Swisscom в першій половині 2019 року.

Успішне випробування 5G

"Раніше у нас були тільки лабораторні демонстрації. Сьогодні в Люцерні ми успішно з'єднали тестовий мобільний пристрій від Qualcomm Technologies 5G і CPE WNC з нашою реальною мережею 5G. Ми прагнемо до лідерства в області технологій, і сьогодні це великий крок вперед. Ця мережа безпосередньо вплине на майбутнє Швейцарії, яка є лідером в області інновацій", – розповів Урс Шапп, генеральний директор Swisscom.

Успішне випробування 5G

"Сьогодні ми пишаємося тим, що встановили цей прямий зв'язок 5G з Swisscom, WNC і Ericsson. Це перше в усьому світі з'єднання 5G NR по повітрю між пристроями та мережею оператора в реальному часі з використанням смуги 3,5 ГГц, що є важливою віхою в мобільній індустрії в Європі. Це дозволить OEM-виробникам та операторам почати поставляти мережі і пристрої з підтримкою 5G в першій половині 2019 року", – зазначив Кріштіано Амон, президент Qualcomm Incorporated.

Успішне випробування 5G

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