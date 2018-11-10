Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

У Apple повідомили про дефекти в нових iPhone

  • 66
Користувачі можуть провести безкоштовну заміну дисплея - фото 1
Користувачі можуть провести безкоштовну заміну дисплея / iPhones

Apple повідомила про низку виявлених збоїв і дефектів у ноутбуках MacBook Pro 13 і смартфонах iPhone X.

Зазначається, що в деяких iPhone X можуть виникати проблеми із сенсорним екраном через вихід з ладу компонента дисплея. У зв'язку з цим смартфони можуть не реагувати на дотик і, навпаки, виконувати дії без торкання.

І ще: Користувачі скаржаться на проблеми з зарядкою смартфонів Google Pixel 3

Виробник вказав, що власники iPhone X, що зіткнулися з такими проблемами, можуть провести безкоштовну заміну дисплея. Крім того, Apple вказала на можливу втрату даних і збої в роботі жорсткого диска в деяких MacBook Pro 13, які були продані з липня 2017 року по червень 2018 року. Компанія рекомендувала власникам якомога швидше звернутися до сервісних центрів Apple для усунення дефектів.

MacBook Pro 13 - фото 287863
MacBook Pro 13

А ще у мережі з'явилися подробиці про нові навушники Apple. Згідно з новим патентом, головною особливістю навушників Apple буде симетричний дизайн, який виключає прив'язку до лівого і правого вуха.

Читайте також: Samsung W2019: смартфон-жабка з топовими характеристиками

Джерело: apple.com
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5894
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1466
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple