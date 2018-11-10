У Apple повідомили про дефекти в нових iPhone

Apple повідомила про низку виявлених збоїв і дефектів у ноутбуках MacBook Pro 13 і смартфонах iPhone X.

Зазначається, що в деяких iPhone X можуть виникати проблеми із сенсорним екраном через вихід з ладу компонента дисплея. У зв'язку з цим смартфони можуть не реагувати на дотик і, навпаки, виконувати дії без торкання.

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Виробник вказав, що власники iPhone X, що зіткнулися з такими проблемами, можуть провести безкоштовну заміну дисплея. Крім того, Apple вказала на можливу втрату даних і збої в роботі жорсткого диска в деяких MacBook Pro 13, які були продані з липня 2017 року по червень 2018 року. Компанія рекомендувала власникам якомога швидше звернутися до сервісних центрів Apple для усунення дефектів.

MacBook Pro 13

А ще у мережі з'явилися подробиці про нові навушники Apple. Згідно з новим патентом, головною особливістю навушників Apple буде симетричний дизайн, який виключає прив'язку до лівого і правого вуха.

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