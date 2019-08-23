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Названо несподівану причину підвищення тиску
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Науковці провели дослідження та дійшли до вельми несподіваного висновку. На їхню думку, дефіцит сну може стати причиною підвищення артеріального тиску, розвитку серцевих захворювань, збільшення ваги та навіть змінити поведінку нашої ДНК.
Професор медицини сну Пол Грінграс (Paul Gringras) провів експеримент, щоб показати, що відбувається з нашим тілом після недостатньо довгого нічного сну.
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За його словами, підвищений кров'яний тиск і рівень холестерину також є одними з можливих наслідків недостатнього відпочинку протягом ночі.
Ті, хто не висипається, частіше страждають від серцевих захворювань або набирають зайвого, – заявив Грінграс.
За словами професора Грінграс, ті люди, які сплять менш ніж шість годин, мають вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця, у них вищий кров'яний тиск і гірший рівень холестерину.
Одна з проблем зі здоров'ям, яку підкреслює Грінграс, – це несприятливий вплив хронічного поганого сну на те, як наші тіла обробляють нашу ДНК.
Але наша ДНК і те, як наше тіло знає, що з нею робити, насправді схильні до змін з боку зовнішніх чинників: що ми їмо, чи куримо ми, наскільки ми напружені, і як ми спимо. Хоча поганий сон не змінює наш фактичний код ДНК, він впливає на епігенетичні сигнали, які контролюють роботу наших генів, і саме це може мати негативний вплив на наше повсякденне життя, – додав професор.
Тому ми наполегливо рекомендуємо приділяти сну достатньо часу. Не забувайте, що вночі потрібно відпочивати бодай 7 годин, щоб ваш організм міг відновитися й набрати енергії та сил для нових звершень.
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