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Чому не слід пити вино під час вечері

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Ніякого вина за вечерею: вчені - фото 1
Ніякого вина за вечерею: вчені

Експерти з'ясували, чому вживання алкогольних напоїв може призвести до набору зайвої ваги. Тому науковці рекомендують не пити бокал вина під час вечері.

Багато хто з нас чув про те, що спиртні напої можуть стати причиною набору зайвої ваги. Зазвичай експерти пояснили це тим, що алкоголь також містить значну кількість калорій, а люди чомусь вважають його некалорійним напоєм. І ось тепер вчені розповіли справжню причину того, чому алкоголь призводить до набору небажаних обсягів ваги, які часто з'являються на животі.

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Сам по собі алкоголь містить 7 калорій на грам, і навіть якщо ми вибираємо коктейлі, які не містять цукру, то все одно вживаємо так звані "сміттєві" калорії, які з точки зору поживних властивостей нічого нашому організму не дають.

Але головне в іншому. Річ у тім, що наш організм переробляє алкоголь дещо по-іншому, ніж інші напої. Саме тому якщо разом зі спиртним ми вживаємо якусь їжу, то наш організм в першу чергу спалює алкогольні калорії, а другу групу калорій залишає про запас. Саме тому ми і набираємо зайвого. Найчастіше ці калорії відкладаються у вигляді зайвої ваги навколо боків і живота.

Калорії з алкоголю можуть стати причиною набору зайвої ваги - фото 349618
Калорії з алкоголю можуть стати причиною набору зайвої ваги

Наприклад, якщо ми отримали 100 калорій від алкоголю та 100 калорій від пасти, то наш організм спалить саме алкогольні калорії. А отримані від макаронів залишаться "про всякий випадок". Нарешті, алкоголь впливає на виробництво глюкагону – гормону, який залучений у вироблення цукру та процеси спалювання жиру.

Організм вважає алкоголь отрутою, і для печінки основним пріоритетом стає позбавлення від цієї субстанції, через що вона тимчасово уповільнює іншу роботу, забуваючи про цукор в крові.

Цікаве дослідження: Ось чому медики рекомендують пити один бокал червоного вина на день

Джерело: Medikforum
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