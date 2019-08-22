Чому не слід пити вино під час вечері

Експерти з'ясували, чому вживання алкогольних напоїв може призвести до набору зайвої ваги. Тому науковці рекомендують не пити бокал вина під час вечері.

Багато хто з нас чув про те, що спиртні напої можуть стати причиною набору зайвої ваги. Зазвичай експерти пояснили це тим, що алкоголь також містить значну кількість калорій, а люди чомусь вважають його некалорійним напоєм. І ось тепер вчені розповіли справжню причину того, чому алкоголь призводить до набору небажаних обсягів ваги, які часто з'являються на животі.

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Сам по собі алкоголь містить 7 калорій на грам, і навіть якщо ми вибираємо коктейлі, які не містять цукру, то все одно вживаємо так звані "сміттєві" калорії, які з точки зору поживних властивостей нічого нашому організму не дають.

Але головне в іншому. Річ у тім, що наш організм переробляє алкоголь дещо по-іншому, ніж інші напої. Саме тому якщо разом зі спиртним ми вживаємо якусь їжу, то наш організм в першу чергу спалює алкогольні калорії, а другу групу калорій залишає про запас. Саме тому ми і набираємо зайвого. Найчастіше ці калорії відкладаються у вигляді зайвої ваги навколо боків і живота.

Калорії з алкоголю можуть стати причиною набору зайвої ваги

Наприклад, якщо ми отримали 100 калорій від алкоголю та 100 калорій від пасти, то наш організм спалить саме алкогольні калорії. А отримані від макаронів залишаться "про всякий випадок". Нарешті, алкоголь впливає на виробництво глюкагону – гормону, який залучений у вироблення цукру та процеси спалювання жиру.

Організм вважає алкоголь отрутою, і для печінки основним пріоритетом стає позбавлення від цієї субстанції, через що вона тимчасово уповільнює іншу роботу, забуваючи про цукор в крові.

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