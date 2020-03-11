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Названо найшкідливіші дієти у світі
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Жінки та чоловіки, які хочуть схуднути, зазвичай сідають на дієти. Утім, не всі дієти мають позитивний вплив. Розповідаємо вам про найшкідливіші у світі дієти, які не лише не дадуть бажаного результату, а й можуть стати причиною появи проблем зі здоров'ям.
Відразу ж зазначимо, що деякі дієти приголомшують!
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Дієта стрічкових черв'яків
Набула популярності у 50-х роках минулого століття. Люди ковтали яйця стрічкових черв'яків, паразити прилипали до стінки кишківника, поглинали живильні речовини, викликаючи швидку втрату ваги. Схуднення супроводжується спазмами у животі, діареєю, втомою. При тривалому перебуванні паразитів всередині організму калорії, які вони поглинають, змушують їх рости. Це провокує кишкову блокаду. Дієта давно визнана небезпечною для здоров'я і навіть заборонена у деяких країнах. Утім, є й ті, хто вважає її найефективнішою.
ХГЧ-дієта
ХГЧ – гормон, що виділяється жінками під час вагітності. Він використовується для лікування безпліддя. Водночас ХГЧ збільшує швидкість обміну речовин. Можна втратити до 10 кілограмів за місяць. Плюсом забезпечені гормональний збій, проблеми з яєчниками, збільшений ризик раку.
Бавовняна дієта
Ватяні кульки, змочені в соку або смузі, гарантують легке, але небезпечне схуднення. Недоїдання, відсутність поживних речовин, задуха і заворот кишківника – далеко не повний список проблем зі здоров'ям.
Капустяна дієта
Протягом тижня можна їсти тільки капустяний суп і більше нічого. У певні дні дозволено додавати інші овочі та фрукти. За тиждень гарантована втрата 5 кг. Однак це не означає, що піде зайвий жир. Ви втратите тільки воду і м'язову масу, яка відразу ж повернеться, коли небезпечна дієта закінчиться.
Питна дієта
Небезпечна, небезпечна і ще раз небезпечна. Дієта покликана для схуднення від 2 до 5 кг за дві доби. Замість їжі потрібно просто пити воду, соки та смузі (до 4 разів на день). Дослідження показали, що дієта небезпечна для здоров'я, організм перемкнеться на режим голодування. Наслідки? Втома, нудота, діарея, запаморочення.
Дієта, заснована на дитячому харчуванні
Повноцінну здорову їжу дієтолог і тренер з фітнесу Трейсі Андерсон порадила замінити баночками з дитячим харчуванням. Порції дійсно корисні. Однак вони настільки малі, що цього буде недостатньо дорослій людині.
Дієта перевертня
Творці такого типу харчування стверджують: втрата ваги залежить від місячної активності. Піст під час повного або нового місяця дозволяє позбутися від води і токсинів. Але нирки очищають організм щодня, тому в дієті немає ніякого сенсу. А голодування на соках, яке пропагується у рамках подібного харчування, викличе запаморочення, втому, дратівливість.
Коктейльна дієта
Рекомендується зробити коктейль з води, лимонного соку, каєнського перцю, кленового сиропу. Вважається, ця суміш дозволить схуднути. Але ні, коктейль тільки прибирає зайву воду, не жир. Каєнський перець при гастриті взагалі небезпечний, оскільки він викликаючи сильні болі в животі.
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