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Як смартфон впливає на наш апетит: цікаве дослідження
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Якщо ви звикли звинувачувати смартфони у всіх смертних гріхах, то ми просто зобов'язані вас зупинити. Виявляється, вони мають позитивний вплив. Принаймні, коли мовиться про переїдання.
Учені зі США провели експеримент і встановили, що, відволікаючись на комп'ютерні ігри, спілкування у соціальних мережах, перевірку пошти і читання повідомлень, людина з'їдає менше, ніж зазвичай. При цьому не відіграє особливої ролі, з якого пристрою вона це робить – зі смартфона або комп'ютера.
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Щоб переконатися у своїй теорії, фахівці з університету Іллінойсу провели експеримент, в якому брали участь майже 120 добровольців. Експеримент тривав два дні. У перший день учасники під час прийому їжі грали у комп'ютерні ігри, а в другий день ні на що не відволікалися.
Як показало дослідження, добровольці, які занурювалися в ігри, з'їдали менше. Причому не тільки у перший день експерименту, але і в другий. Більш того, з'ясувалося, що вони абсолютно не пам'ятають страви, які їм подавали, а також яка кількість їжі була ними з'їдена.
Звичайно ж, ми не закликаємо вас їсти з гаджетами під рукою. Але можете спробувати піти на такий крок. Якщо це дозволить вам не переїдати, то ви на своєму прикладі підтвердите результати експерименту науковців зі США.
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