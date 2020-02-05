Названо найпростіший спосіб продовжити життя

Науковці розповіли, як без витрат часу та грошей продовжити молодість та загальну тривалість життя. Цьому легко навчитись і цим точно варто користуватись!

Учені з Нової Зеландії заявили, що ті люди, які їздять на роботу та додому на велосипеді, мають нижчі ризики померти від хронічних захворювань. Науковці з Університету Отаго упродовж 15 років проводили дослідження, яке це підтвердило. Фахівці опитали кожного четвертного мешканця середнього віку з Нової Зеландії, щоб відстежити, чи справді велосипед допомагає продовжити життя, і результати вразили.

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"Зважаючи на обсяг інформації, на базі якої ми зробили висновок про позитивний вплив їзди на велосипеді на тривалість життя, можна казати про найбільш аргументоване дослідження у світі. Смертність серед людей, які використовували велосипед у якості транспорту до роботи, на 13% нижча, ніж у прихильників авто та автобусів", – пояснила Керолайн Шоу.

До слова. інтенсивна ходьба також не менш корисна, адже ключовим фактором довголіття є саме фізична активність.

Їзда на велосипеді продовжує життя

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