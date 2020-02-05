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Хто емоційніший на роботі: учені здивували новим дослідженням

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Чоловіки важче переживають незгоди на роботі - фото 1
Чоловіки важче переживають незгоди на роботі

Британські науковці провели дослідження, щоб визначити, наскільки емоційні на роботі жінки, чоловіки та мілленіали. Результати дивують!

Дослідники з британського університету Енглія Раскін організували опитування за участю 2 тисяч офісних працівників та 250 менеджерів. Таким чином вдалось відстежити, хто насправді найбільш емоційний на роботі.

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Результати доволі красномовні:

  • Чоловіки на 140% частіше засмучуються, коли їхні ідеї ігнорують;
  • Чоловіки на 60% частіше сприймають критику надто близько;
  • Жінки на 25% частіше відчувають розчарування та стрес;
  • 43% опитаних чоловіків час від часу підвищують голос, щоб трохи зняти напругу, а також приймають важливі рішення під впливом емоцій;
  • Чоловіки на 20% частіше можуть піти з роботи через складні умови праці, аніж жінки.

Водночас, 30% менеджерів наголосили, що прояв емоцій – прояв слабкості, а 51% вважає, що від будь-яких емоцій варто відмовитись на роботі.

Чоловіки важче переживають незгоди на роботі - фото 384212
Чоловіки важче переживають незгоди на роботі

"Робоча атмосфера формує соціальні очікування. Існують негласні правила про те, як, коли та перед ким можна проявляти емоції. І це головна причина, чому люди бояться їх показувати, адже це викликає осуд", – пояснює доктор Террі Сімпкін.

До слова, покоління міленіалів на 91% частіше показує сум та гнів, а огиду – на 80% частіше. Чому ж так?Люди бояться не досягти успіху та не вписати в колектив. Але не все так погано, адже молодь з кожним роком відчуває значно менше негативу на роботі.

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Джерело: lifehacker
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