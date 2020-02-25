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Названо найпростіший спосіб покращити пам'ять

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Як швидко покращити пам'ять - фото 1
Як швидко покращити пам'ять

Американські науковці розповіли, що є доволі легкий варіант, як відчутно покращити когнітивні функції у людей. Для цього не потрібно витрачати чимало часу чи грошей.

Дослідники з Університету Меріленду дійшли до висновку, що когнітивні здібності пов'язані з фізичною активністю людей. І навіть 30 хвилин тренування щодня дозволяють відчутно покращити процес запам'ятовування та обробки інформації.

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Це підтвердив експеримент за участю 26 добровольців у віці 55-85 років. Учені відстежували активність головного мозку після тренування, коли піддослідні розв'язувати задачі на семантичну пам'ять. Ті, хто мав інтенсивну фізичну активність, відстежувався стрімкий підйом показників когнітивних процесів. Тому не ігноруйте спорт, адже він допоможе привести не лише тіло у форму, а й мозок.

Як швидко покращити пам'ять - фото 388307
Як швидко покращити пам'ять

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Джерело: newsyou
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