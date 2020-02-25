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5 ідеальних продуктів, які дозволять позбутися стресу на роботі
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Щоб забезпечити організму стійкість до стресу, включіть в раціон деякі продукти, – наприклад, вівсянку та горіхи. До вашої уваги ТОП-5 найкращих продуктів, які допомагають легше справлятися з рутинним напругою.
Розповідаємо вам, що додати до раціону, аби не стати жертвою стресу на роботі!
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Вівсянка. Містить багато вітамінів В1 і В3, які підтримують хороший стан нервової системи. Її вживання стимулює утворення серотоніну: високий рівень цього гормону ефективно забезпечує стійкість до стресу.
Горіхи. Роблять нас менш сприйнятливими до стресу завдяки складу, багатому вітамінами групи B, калієм, залізом. Учені називають цей продукт їжею для розуму завдяки здатності підтримувати мозкову активність.
Горіхи – одні з найкращих борців зі стресом, оскільки забезпечують нас особливо великою кількістю магнію. Мінерал пригнічує передачу збудження на нерви, що викликають напругу, і заспокоює нервову систему.
Банани. Продукт допомагає зберігати "залізні" нерви завдяки своєму комплексу вітамінів групи В, магнію і калію. Останній, крім здатності знімати нервове роздратування, також нормалізує кров'яний тиск.
Темний шоколад. Містить певні антиоксиданти, які знижують в організмі рівень гормонів стресу.
Жирні сорти риби. Насичені омега-3 жирними кислотами, які надають заспокійливу дію шляхом зниження рівня гормонів адреналіну, який виділяється організмом при стресі. Продукт повинен бути в меню принаймні один раз на тиждень.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ. Вони теж допоможуть позбутися стресу та напруги на роботі ;)
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