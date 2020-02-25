5 ідеальних продуктів, які дозволять позбутися стресу на роботі

Не забувайте про те, що ваш раціон має бути збалансованим

Щоб забезпечити організму стійкість до стресу, включіть в раціон деякі продукти, – наприклад, вівсянку та горіхи. До вашої уваги ТОП-5 найкращих продуктів, які допомагають легше справлятися з рутинним напругою.

Розповідаємо вам, що додати до раціону, аби не стати жертвою стресу на роботі!

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Вівсянка. Містить багато вітамінів В1 і В3, які підтримують хороший стан нервової системи. Її вживання стимулює утворення серотоніну: високий рівень цього гормону ефективно забезпечує стійкість до стресу.

Починайте ранок з вівсянки

Горіхи. Роблять нас менш сприйнятливими до стресу завдяки складу, багатому вітамінами групи B, калієм, залізом. Учені називають цей продукт їжею для розуму завдяки здатності підтримувати мозкову активність.

Горіхи – одні з найкращих борців зі стресом, оскільки забезпечують нас особливо великою кількістю магнію. Мінерал пригнічує передачу збудження на нерви, що викликають напругу, і заспокоює нервову систему.

Банани. Продукт допомагає зберігати "залізні" нерви завдяки своєму комплексу вітамінів групи В, магнію і калію. Останній, крім здатності знімати нервове роздратування, також нормалізує кров'яний тиск.

Банани позбавляють стресу завдяки магнію

Темний шоколад. Містить певні антиоксиданти, які знижують в організмі рівень гормонів стресу.

Жирні сорти риби. Насичені омега-3 жирними кислотами, які надають заспокійливу дію шляхом зниження рівня гормонів адреналіну, який виділяється організмом при стресі. Продукт повинен бути в меню принаймні один раз на тиждень.

Не забувайте додавати до раціону жирні сорти риби

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ. Вони теж допоможуть позбутися стресу та напруги на роботі ;)

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