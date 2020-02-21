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Названа найкраща дієта для офісних працівників
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Дієтологи назвали дієту, яка ідеально підійде офісним співробітникам і жителям мегаполіса.
Ця дієта називається Середземноморська. Вона включає збалансований набір продуктів, які допоможуть поліпшити самопочуття, стан шкіри і волосся. Середземноморський раціон допоможе повернути життєрадісність і бадьорість, а головне наблизить ваші форми до ідеалу.
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Найбільший плюс дієти – вона не передбачає голодування і жорстких обмежень. Звичайно ж, вона може сподобається не всім. В її основі – риба і морепродукти. Рибою замінюють звичні смажені котлети і свинину, які під забороною. Також в дієту включені оливкова олія, насіння, горіхи, фрукти, овочі, ягоди, зелень.
Рослинної їжі має бути якомога більше, включаючи цілозернові вироби. Особливо важливі в середземноморській дієті бобові, бо вони багаті поживними речовинами, клітковиною і білком. Страви мають бути максимально НЕ солоними. Сіль можна замінити прянощами, спеціями і травами.
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