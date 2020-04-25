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Як змінилися актори фільму Пірати Карибського моря
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Пригодницька історія Пірати Карибського моря побачила світ у 2003 році. Фільм так сподобався глядачам, що породив кілька продовжень. Давайте подивимося, як сьогодні виглядають артисти, які взяли участь в першій стрічці?
Фільм Пірати Карибського моря: Прокляття чорної перлини поклав початок цілій піратській франшизі. Наразі налічується 5 картин, а з моменту виходу першої частини минуло вже 17 років. Сьогодні ми розповімо, як змінилися актори через роки.
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Джонатан Прайс
Джонатан Прайс зіграв губернатора Уезербі Суон. До моменту початку зйомок Джонатан був уже відомим британським кіно- і театральним артистом, в активі якого були великі роботи на сцені і кілька десятків фільмів, але Пірати Карибського моря принесли йому нову порцію популярності. Сьогодні актор, якому вже 72, продовжує працювати в кіно.
Орландо Блyм
Орландо Блyм став відомий після ролі Леголаса в трилогії Володар перснів, так само як і після ролей у фільмах Троя, Нью-Йорк, я люблю тебе, Мушкетери, Секретний агент і Шанхайський перекладач, заради ролі в якому йому довелося знебарвити волосся. Під світло камер він потрапив будучи дуже молодим. Такі ролі, як роль Вілла Тернера і роль Леголаса в настільки касових франшизах залишили невеликий слід в житті актора. Варто зазначити, що коли Орландо взяли на одну і з головних ролей ніхто не міг і подумати, що персонажі фільму як і сам фільм стануть культовими і найбільш пізнаваними в усьому світі.
Джек Девенпорт
Британський актор Джек Девенпорт отримав світову популярність після зйомок у Чорній перлині, за роль Командора Норрінгтона, нареченого Елізабет Свон. До Піратів знімався в невеликих ролях в таких фільмах, як Мудрість крокодилів, Талановитий містер Ріплі і Бункер. Іншими видатними картинами з його участю стали стрічки, Ілюзіоніст, Наречений напрокат, Рок-хвиля і Розпусник. Фільм зібрав у прокаті понад 6 млн доларів, отримав чудові відгуки від кінокритиків, всі актори без виключення, що виконували ролі стали зірками світової впізнаваності.
Кіра Найтлі
Актриса зіграла в Проклятті Чорної перлини у вісімнадцять років, проте вже тоді на її рахунку були ролі в картинах Грай, як Бекхем і Зоряні війни: Прихована загроза. Згодом Кіра Найтлі з'явилася в багатьох успішних фільмах, включаючи Гордість і упередження, Спокута і Анна Кареніна. Кілька років тому вона зіграла головну жіночу роль в драмі Гра в імітацію, за яку отримала номінацію на премію Оскар.
Маккензі Крук
Маккензі зіграв у фільмі пірата Раджетті. Актор має характерну зовнішність, тому зараз, коли йому 48, не сидить без роботи. Щорічно виходять картини за участю Маккензі, в 2013 році він з'явився в серіалі Гра престолів.
Джонні Депп
Ще до участі в Піратах Карибського моря Джонні Депп був популярним голлівудським актором, в першу чергу відомим по своїй співпраці з режисером Тімом Бертоном. Однак саме роль капітана Джека Горобця перетворила його на зірку першої величини, а також принесла першу номінацію на премію Оскар. Джек Горобець став символом серії і був визнаний одним з найкращих персонажів в історії кіно. Цікавий факт: спочатку студія розглядала на роль Джека Майкла Кітона, Джима Керрі, Крістофера Вокена і навіть Меттью Макконахі.
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