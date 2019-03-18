Названо найпопулярніше відео у Instagram

Рекордсменом у Instagram став ролик співачки Леді Гаги, в якому вона демонструє своє музичне татуювання.

Відео співачки встановило абсолютний рекорд в Instagram, зібравши мільярд переглядів. Такого показника ролик досяг всього за місяць.

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У відео артистка демонструє своє музичне тату, в якому записано музичною мовою слово Gaga.



Татуювання Леді Гага зробила до Дня закоханих. Як зізналася артистка, процес його створення був непростим. Спочатку вони з майстром навіть забули намалювати п'ятий рядок нотного стану, проте пізніше ситуацію вони виправили.

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