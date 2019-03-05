Lady Gaga знялась у провокативній фотосесії: такою ви її ще не бачили

Розкішна співачка Lady Gaga стала героїнею нового випуску журналу V. Образи, в яких вона постала для зйомки, вас однозначно вразять.

Зазначимо, що номер, в якому можна буде побачити неймовірну Lady Gaga присвячений 10-річчю співпраці співачки та журналу, адже вперше на обкладинці V вона з'явилася у 2009 році.

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Для нової обкладинки березнево-квітневого номера Lady Gaga знялася в образі кутюрної ляльки. Обкладинка супроводжується таким лозунгом: "Вона – загадка!" Над зйомкою працював фотограф Жан-Поль Гуд.

На зйомках Lady Gaga приміряла на себе образи танцівниці, ляльки та міжгалактичної Марії-Антуанетти.

Lady Gaga не перестає вражати своїх прихильників

Співачка постала в образі ляльки

Зйомки проводилися для журналу V

Ми намагалися перетворити Lady Gaga на живу ляльку, ікону, одну з тих статуеток, які люди колекціонують на камінах, але у весь ріст, – пояснив концепцію зйомки Жан-Поль Гуд.

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