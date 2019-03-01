Lady Gaga прокоментувала чутки про роман з Бредлі Купером

Американська співачка і актриса Lady Gaga вперше прокоментувала чутки про її роман з Бредлі Купером. Зірка розповіла про це в шоу Джиммі Кіммела.

Леді Гага зіграла з Купером закохану пару у фільмі Народження зірки. Після виходу стрічки на екрани в мережі з'явилися чутки про роман між акторами. Підігріли чутки зірки і своєю поведінкою на афтепаті Оскара 2019.

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В інтерв'ю Гага зазначила, що соціальні мережі – це сортир в інтернеті. Тому зірку не дивує, що пишуть про неї і Купера. Також співачка наголосила, що люди побачили саме те, що актори хотіли показати. Вони грали закохану пару і мали "показати кохання" так, щоб їм повірили.

Сприяло чутками про роман Гаги і Купера і те, що напередодні Леді Гага розлучилася з нареченим.

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