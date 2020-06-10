Названо найкращу українську монету за 2019 рік

Набір з чотирьох пам'ятних монет Пектораль був визнаний переможцем конкурсу Найкраща монета року України за 2019 рік. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Набір Пектораль ввели в обіг з 23 грудня 2019 року. Він являє собою чотири срібних ромбоподібних монети номіналом у 10 гривень, на реверсі яких зображені фрагменти золотої скіфської пекторалі з кургану Товста могила.

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Крім цього, в номінації Найкраще розкриття теми перемогла пам'ятна монета Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України номіналом у 5 гривень.

Конкурс на найкращу монету України проводиться щорічно з 2005 року і проходить у два етапи. Перший етап конкурсу, під час якого проголосували понад дві тисячі осіб, тривав з 3 лютого по 6 квітня. На другому етапі таємним електронним голосуванням члени спеціальної комісії вибрали найкращі монети у двох номінаціях.

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