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Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою

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Оновлені 200 гривень - фото 1
Оновлені 200 гривень / НБУ

25 лютого, у день народження української письменниці Лесі Українки, Нацбанк випустив в обіг оновлені купюри номіналом 200 гривень з її портретом. Дивіться, чим відрізняються ці банкноти від попередніх!

Як повідомили в Нацбанку, українцям непотрібно обмінювати старі банкноти на нові. Ми можемо розраховуватися одночасно як новими грошовими знаками, так і купюрами номіналом 200 гривень зразка 2007 року. Поступово нові двохсотки замінять в обігу попередників.

Це цікаво: Нацбанк випустив нові 50 гривень

Вихід оновлених 200-гривневих купюр приурочений до дня народження Лесі України, портрет якої розміщено на лицьовому боці банкноти, а на зворотному – зображення будівлі В'їзної вежі Луцького замку.

Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою - фото 388294

За дизайном нова 200-гривнева банкнота наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 50, 100, 500 та 1000 гривень. Її розмір не змінився – 75 x 148 мм. Переважаючий колір банкноти – світло-рожевий. Водночас двохсотку максимально убезпечили від підробок: тепер ця банкнота має кілька нових елементів захисту.

Повертаючи її в руках, легко перевірити такий елемент захисту як оптично-змінний елемент SPARK. Він має поступово змінювати колір від пурпурного до золотисто-зеленого. Ще один важливий елемент захисту – "віконна" захисна стрічка. Ця частково введена в товщу паперу полімерна стрічка містить цифрове зображення номіналу банкноти та графічний знак гривні. Якщо змінювати кут нахилу банкноти, спостерігається кінетичний ефект – змінюється напрям руху її фонового зображення.

Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою - фото 388295

Крім того, на банкноті покращено рельєфність елементів друку, у тому числі елементу для людей з вадами зору. Також змінено й удосконалено ультрафіолетовий та інфрачервоний захист, а серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом зі змінною висотою знаків та розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Нові 200 гривень увійшли в обіг: фото банкнот із Лесею Українкою - фото 388297

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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