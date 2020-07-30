Названо найкращий серіал століття, і ви всі про нього чули

Ви точно чули про цей серіал. Є підозра, що ви навіть дивились його. І саме його вважають найкращим серіалом століття. У вас уже закралась підозра? Тоді читайте далі.

На думку британських глядачів, шалено популярний серіал "Гра престолів" – найкращий за останнє століття. І ми тут аж ніразу не здивовані, адже про нього не говорив хіба ледачий.

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Також вони розповіли, які ще серіали припали до душі. Так, на другій позиції опинились "Дуже дивні справи", а трійку замкнув "Доктор Хто".

У першу десятку найкращих серіалів також увійшли такі проєкти, як "Шерлок", "Пуститися берега", "Кращий пекар Британії", "Вбиваючи Єву", "Гевін і Стейсі", "За службовими обов'язками" і "Чорнобиль".

Що стосується "Гри престолів", то у травні 2019 року стало відомо, що останню серію восьмого сезону серіалу переглянули понад 19,3 мільйона разів. Це справжній рекорд з переглядів для телеканалу HBO, який і транслював проєкт за романами Джорджа Мартіна.

Згодом серіал "Гра престолів" установив ще один рекорд. Серіал отримав 32 номінації на премії "Еммі", включаючи категорії "Краща драма" і десять акторських номінацій. Попередній рекорд протягом 25 років утримував серіал "Поліція Нью-Йорка", який у 1994 році отримав 27 номінацій.

І тільки не кажіть, що ви не дивилися "Гру престолів". Все одно не повіримо ;)

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