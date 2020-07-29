ТОП-4 фільми про літо: ідеальне кіно для перегляду ввечері

Кіно про літо нічим не гірше за традиційні різдвяні комедії, адже також показує найсвітліші людські почуття, щоправда, у спекотну пору року. Підготували порцію літніх комедій, які точно варто побачити.

500 днів літа (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: (500) Days of Summer

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США

Режисер: Марк Вебб

У головних ролях: Джозеф Гордон-Левітт, Зоуї Дешанель

Тривалість: 95 хв.

Рік: 2009

Сюжет фільму показує розвиток пари упродовж 500 днів з усіма приємними і не дуже етапами. Головна героїня Саммер (тому й 500 днів літа) зовсім не вірить у кохання, а от Том займається тим, що створює милі та кумедні підписи у листівках. Раптове знайомство швидко переростає у стосунки, де все буде зовсім не так, як у романтичних комедіях.

500 днів літа, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Римські пригоди або Римські канікули (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: To Rome with Love

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: США, Італія, Іспанія

Режисер: Вуді Аллен

У головних ролях: Вуді Аллен, Алек Болдвін, Пенелопа Крус, Джессі Айзенберг, Еллен Пейдж

Тривалість: 112 хв.

Рік: 2012

Серце Італії стане центром переплетення чотирьох історій. Відомий американський архітектор відчув другу молодість, молодята з провінції готові до романтики, звичайний чоловік, який раптом став знаменитий, а також американський оперний постановник, який вирішив показати сцені нове обличчя, - всі вони стануть частинкою літньої сонячної картини.

Римські пригоди, дивитись трейлер фільму онлайн:

Хороший рік (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: A Good Year

Жанр: комедія, мелодрама

Країна: Великобританія

Режисер: Рідлі Скотт

У головних ролях: Рассел Кроу, Маріон Котіяр, Альберт Фінні

Тривалість: 117 хв.

Рік: 2006

Фінансист з Лондона отримав у спадок від дядька виноградники у Франції, тож вирішив знайти трішки часу, щоб оцінити, скільки зможе на них отримати. Але Прованс змінив бачення чоловіка на багато речей у його житті, адже для щастя не обов'язково мати лише гроші, а стрімкий ритм міста інколи вибиває з душевної колії.

Хороший рік, дивитись трейлер фільму онлайн:

Одного разу в Голлівуді (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: A Good Year

Жанр: комедія, драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Квентін Тарантіно

У головних ролях: Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт, Марго Роббі

Тривалість: 200 хв.

Рік: 2019

На фоні подій із сектою Чарльза Менсона телеактор Рік Далтон намагається відновити свою кар'єру, яка давно вже не дає масштабної слави. Це ж намагається робити і його дублер та найкращий друг Кліфф Бут, але доля вирішує змінити їхні шляхи. Мінливість кіноіндустрії, раптове кохання та непередбачувані перипетії під соусом ідеально переданої атмосфери 70-х у Лос-Анджелесі, де збуваються мрії.

Одного разу в Голлівуді, дивитись трейлер фільму онлайн:

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