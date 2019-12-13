Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb

Найбільша у світі база кіноданих IMDb оприлюднила рейтинг найкращих серіалів 2019 за популярністю серед глядачів. ТОП 10 базований не на оцінках, а саме на кількості переглядів. Дізнайтесь, які ж стрічки стали хітами року.

Аудиторія IMDb налічує понад 200 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, тож автори порталу визначили, які ж серіали дивились їхні користувачі найчастіше. Лідером рейтингу прогнозовано став проєкт НВО – серіал Гра престолів.

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10. Ти (You)

Це американська телевізійна психологічна драма-трилер, знята за однойменним романом Кароліни Кепнес. Серіал вийшов ще у 2018 році, проте популярним став після релізу на Netflix та широкого обговорення у мережі.

9. Статеве виховання (Sex Education)

Британський комедійно-драматичний телесеріал, у якому показані проблеми учнів середньої школи. Серіал виходить на Netflix, а прем'єра другого сезону відбудеться в січні 2020 року.

8. Гострі картузи (Peaky Blinders)

Британський кримінально-драматичний гангстерський телесеріал, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі у 1920-ті роки. Цьогоріч вийшов уже 5 сезон "Картузів", але глядачі не втомлюються дивитись історію Кі.

7. І мертві підуть (The Walking Dead)

Телесеріал Френка Дарабонта про зомбі-апокаліпсис стартував ще у 2010 році, тож зараз налічує цілих 9 сезонів та навіть один спін-офф. В IMDb наголошують, що увага до теми зомбі й надалі зростатиме.

6. Чорне дзеркало (Black Mirror)

Британський науково-фантастичний телесеріал, створений журналістом Чарлі Брукером, став одним із найбільш обговорюваних в 2019-му. Пік зацікавленості стрічкою про небезпеку розвитку технологій припав на червень, коли глядачам показали п'ятий сезон.

5. Хлопаки (The Boys)

Американський серіал, створений на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона, став хітом на Amazon's Prime Video. За сюжетом, люди з надможливостями є світовими зірками, проте всі вони належать впливовій корпорації Vought International, яка доручає їм різні місії. Поза своїми героїчними амплуа більшість персонажів вирізняються зверхньою поведінкою і зловживає славою. Загін "Хлопаків" їх і стримує.

4. Академія "Амбрелла" (The Umbrella Academy)

Серіал від Netflix за однойменним коміксом став хітом. Дія стрічки розпочинається 1 жовтня 1989 року, коли на світ у різних країнах одночасно народжуються 43 дитини з надприродними здібностями, хоча жодна з мамів до пологів не була вагітною. Ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Харгрівз усиновлює сімох дітей і створює для них академію "Амбрелла", де унікальні діти розвивають свої незвичайні таланти й стають командою супергероїв.

3. Дивні дива (Stranger Things)

Американський науково-фантастичний серіал, створений братами Даффер для Netflix. Дія телеісторії розгортається в 1980-х роках у вигаданому містечку Хокінс, штат Індіана. У третьому сезоні, який вийшов цьогоріч, підлітки на чолі з дівчинкою Одинадцять, яка має надприродні здібності, вкотре борються з монстрами з паралельного всесвіту.

2. Чорнобиль (Chernobyl)

П'ятисерійний британо-американський мінісеріал присвячений одній із найбільших техногенних катастроф в історії. Сюжет розгортається після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції та відкриває чимало таємниць того часу.

1. Гра престолів (Game of Thrones)

Американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами книг серії "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Фінальний восьмий сезон став лідером за переглядами, адже глядачі нарешті дізнались володаря Залізного трону.

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