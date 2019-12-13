На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb
-
- 11
Найбільша у світі база кіноданих IMDb оприлюднила рейтинг найкращих серіалів 2019 за популярністю серед глядачів. ТОП 10 базований не на оцінках, а саме на кількості переглядів. Дізнайтесь, які ж стрічки стали хітами року.
Аудиторія IMDb налічує понад 200 мільйонів унікальних відвідувачів на місяць, тож автори порталу визначили, які ж серіали дивились їхні користувачі найчастіше. Лідером рейтингу прогнозовано став проєкт НВО – серіал Гра престолів.
Це цікаво: Фінальний трейлер Відьмака з Генрі Кавіллом
До вашої уваги десятка найкращих телеісторій 2019 року!
10. Ти (You)
Це американська телевізійна психологічна драма-трилер, знята за однойменним романом Кароліни Кепнес. Серіал вийшов ще у 2018 році, проте популярним став після релізу на Netflix та широкого обговорення у мережі.
9. Статеве виховання (Sex Education)
Британський комедійно-драматичний телесеріал, у якому показані проблеми учнів середньої школи. Серіал виходить на Netflix, а прем'єра другого сезону відбудеться в січні 2020 року.
8. Гострі картузи (Peaky Blinders)
Британський кримінально-драматичний гангстерський телесеріал, що описує життя родини Шелбі в Бірмінгемі у 1920-ті роки. Цьогоріч вийшов уже 5 сезон "Картузів", але глядачі не втомлюються дивитись історію Кі.
7. І мертві підуть (The Walking Dead)
Телесеріал Френка Дарабонта про зомбі-апокаліпсис стартував ще у 2010 році, тож зараз налічує цілих 9 сезонів та навіть один спін-офф. В IMDb наголошують, що увага до теми зомбі й надалі зростатиме.
6. Чорне дзеркало (Black Mirror)
Британський науково-фантастичний телесеріал, створений журналістом Чарлі Брукером, став одним із найбільш обговорюваних в 2019-му. Пік зацікавленості стрічкою про небезпеку розвитку технологій припав на червень, коли глядачам показали п'ятий сезон.
5. Хлопаки (The Boys)
Американський серіал, створений на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона, став хітом на Amazon's Prime Video. За сюжетом, люди з надможливостями є світовими зірками, проте всі вони належать впливовій корпорації Vought International, яка доручає їм різні місії. Поза своїми героїчними амплуа більшість персонажів вирізняються зверхньою поведінкою і зловживає славою. Загін "Хлопаків" їх і стримує.
4. Академія "Амбрелла" (The Umbrella Academy)
Серіал від Netflix за однойменним коміксом став хітом. Дія стрічки розпочинається 1 жовтня 1989 року, коли на світ у різних країнах одночасно народжуються 43 дитини з надприродними здібностями, хоча жодна з мамів до пологів не була вагітною. Ексцентричний мільярдер сер Реджинальд Харгрівз усиновлює сімох дітей і створює для них академію "Амбрелла", де унікальні діти розвивають свої незвичайні таланти й стають командою супергероїв.
3. Дивні дива (Stranger Things)
Американський науково-фантастичний серіал, створений братами Даффер для Netflix. Дія телеісторії розгортається в 1980-х роках у вигаданому містечку Хокінс, штат Індіана. У третьому сезоні, який вийшов цьогоріч, підлітки на чолі з дівчинкою Одинадцять, яка має надприродні здібності, вкотре борються з монстрами з паралельного всесвіту.
2. Чорнобиль (Chernobyl)
П'ятисерійний британо-американський мінісеріал присвячений одній із найбільших техногенних катастроф в історії. Сюжет розгортається після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції та відкриває чимало таємниць того часу.
1. Гра престолів (Game of Thrones)
Американський телесеріал у жанрі фентезі, створений за мотивами книг серії "Пісня льоду й полум'я" письменника Джорджа Р. Р. Мартіна. Фінальний восьмий сезон став лідером за переглядами, адже глядачі нарешті дізнались володаря Залізного трону.
Дивіться також: Дуже круті серіали, на яких не шкода часу
-
21:30Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb
-
21:23Американці показали велосипед майбутнього X One
-
21:1114 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:434 складові ваших стосунків, про які не слід розповідати нікому
-
20:212 вагомі причини оновити свій старий iPhone до iOS 13.3
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:53Тайський масаж увійшов до списку культурної спадщини ЮНЕСКО
-
19:25Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку
-
18:54В автомобілях BMW нарешті з'явилась підтримка Android Auto
-
18:32Удвічі більше, ніж планувалося: скільки всього продали смартфонів Samsung Galaxy Fold
-
18:16Гороскоп на 14 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:03Скільки заробило Динамо за виступ у єврокубках: відома сума призових
-
17:52Пляжі Каліфорнії заполонили черв'яки: вони похожі на пеніси
-
17:34Три найшкідливіші продукти з новорічного столу, від яких слід відмовитися
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:09Пинтя: Аліна Паш випустила новий кліп, від якого неможливо відірватись
-
16:52Нова версія iOS 13 виявилася небезпечною для дітей: що з нею не так
-
16:23Чому не варто робити репости у соцмережах
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
15:53Сестра Кім Кардашян зняла кумедну пародію на свою сестру
-
15:33В Амстердамі випустили пиво з хвої викинутих різдвяних ялинок
-
15:13У США жінка залила бензин у пакети: курйозне відео
-
14:57Google захистить користувачів Android від SMS-спаму
-
14:32Названо найкращий фільм 2019 року
-
14:14NASA опублікувало "атмосферну карту" Марса: круте відео
-
21:30Названо найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 10 за версією IMDb
-
19:25Морози не страшні: найкращі аксесуари для смартфонів взимку
-
16:055 цікавих книжок, які варто подарувати дитині на День Святого Миколая
-
13:47Де в Україні найчастіше користуються пасками безпеки
-
11:30Динамо ганебно вилетіло з Ліги Європи: як пояснюють гравці своє фіаско
-
08:53Патрульна поліція України завела акаунт в TikTok: перші веселі відео
-
07:555 способів побороти сонливість взимку
-
00:15KAZKA – Колишні: слухайте новий запальний хіт про наболіле, текст пісні
- 12 грудня
-
21:30Водіям на замітку: вправи, які можна робити навіть у пробках
-
19:25ДИНАМО ▶ ЛУГАНО: дивитись онлайн трансляцію вирішального матчу ЛЄ
-
17:50Білл Гейтс рекомендує: 5 книг, які треба прочитати під час зимових канікул
-
14:11Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні
-
12:0210 найпопулярніших відео TikTok у 2019 році, які розсмішать вас до сліз
-
10:34Тіна Кароль і Юлія Саніна представили спільну пісню "Вільна": потужний кліп
- 11 грудня
-
21:237 кроків, які допоможуть позбутися шкідливих звичок
-
18:44Хіт-парад від Shazam: яку музику слухали кияни цього тижня
-
14:29Міжнародний день гір: українська гірська лексика, яка вас здивує
-
12:45У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація
-
10:22iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття
-
07:17Погода в Україні 11 грудня: відчутно похолоднішає
- 10 грудня
-
20:45Чотири причини, чому чоловік відмовляється від сексу
-
18:31Як правильно прогрівати "автомат" машини в мороз: корисні поради
-
13:55Добірка хороших новин 2019 року для тих, хто втомився від негативу
-
12:00ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
-
07:19Погода в Україні 10 грудня: точний прогноз по містах