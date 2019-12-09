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Дуже круті серіали, на яких не шкода часу

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Кадр з серіалу Утопія - фото 1
Кадр з серіалу Утопія / womo

Ці серіали точні гідні вашої уваги. Занотуйте собі цю маленьку добірку.

Коханці

У центрі сюжету простий вчитель Ноа Соллоуей. Він одружений вже майже двадцять років зі своєю дружиною Хелен. У них четверо дітей, які стають майже некерованими. Герой начебто і задоволений своїм життям, але є жахлива втома від сімейних турбот. Крім роботи, він захоплюється написанням книг, але великого успіху це не приносить. Одного разу герой разом з сім'єю вирушає на канікули, де знайомиться з привабливою офіціанткою Елісон.

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Огляд

Головний герой, ведучий шоу "Огляд", чоловік на ім'я Форрест Макніл. У передачі він розбирає різні життєві питання, а глядачі, у свою чергу, їх надсилають. Форрест проходить через задачу, доручену йому глядачем, і дає оцінку за п'ятибальною шкалою. Безмежна відданість шоу ставить під загрозу його щасливе життя.

Утопія

Велике невезіння в одному з магазинів коміксів. Туди заходять співробітники спец. служб в пошуках маловідомої книги. Її перед смертю написав геніальний вчений в галузі генної інженерії, який зійшов з розуму і називається вона Таємниці Утопії. У ній він зашифрував всі свої таємниці і тепер тільки найдостойніший зможе їх пізнати.

І ще: Чотири серіали, з якими ви не зможете зупинитися до останньої серії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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