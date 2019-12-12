У мережі з'явився фінальний трейлер Відьмака з Генрі Кавіллом

Нарешті дочекалися. Вийшов фінальний трейлер серіалу "Відьмак" з Генрі Кавіллом у головній ролі. Його прем'єра запланована на Netflix на 20 грудня!

"Відьмак" знятий за мотивами серії книг польського письменника Анджея Сапковського.

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Перший сезон відповідає першого тому циклу "Останнє бажання". Дія розгортається у вигаданій реальності, де головний герой, "відьмак" Геральт, мандрує світом, убиваючи монстрів.

У листопаді 2019 року, за місяць до прем'єри першого сезону, стало відомо, що "Відьмака" вже продовжили на другий сезон. Роботу над проєктом продовжить шоураннер першого сезону Лорен Хіссріч.

Дивіться фінальний трейлер серіалу Відьмак:

Крім Генрі Кавілла, відомого за роллю Супермена в "Лізі справедливості", у серіалі знялися Аня Чалотра (чародійка Йенніфер) і Фрейя Аллан (принцеса Цірі).

Раніше фанати розкритикували вибір акторів для серіалу. На думку прихильників книг і комп'ютерної гри "Відьмак", зовнішність виконавців головних ролей не відповідає оригіналу.

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