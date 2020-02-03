Названо найкращі міста для святкування Дня Святого Валентина

Туристична онлайн-платформа Tajawal назвала 5 нетрадиційних романтичних напрямків, які ідеально підходять для святкування Дня всіх закоханих. Розповідаємо, куди слід повезти кохану людину 14 лютого!

Одними з найпопулярніших країн на 14 лютого є Франція, Італія і Іспанія. Однак пропонуємо переглянути підхід до поїздок на День Святого Валентина і вибрати для подорожі що-небудь нове, нетривіальне.

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Наприклад, провести невелику відпустку на Мальдівах. Острови архіпелагу з кришталево чистою водою і тропічним кліматом стануть ідеальним місцем для пар, які бажають провести вікенд серед незайманих пляжів і бірюзових лагун. Мальдіви пропонують безліч заходів на будь-який смак: від снорклінга і підводного плавання до серфінгу і прийняття сонячних ванн – тобто, все, що потрібно для закоханих, на думку Tajawal.

Інший варіант – Кіпр. У грецькій міфології цей острів – місце народження Афродіти. Кіпр відомий не тільки пляжним відпочинком, а й своїми археологічними пам'ятками, що робить його ідеальним місцем для любителів природи та історії. Парочкам пропонують 14 лютого зайнятися... вивченням древніх замків, подивитися на красиві водоспади і захоплюючі морські печери.

У топ-5 увійшла також Грузія. На день Святого Валентина тревел-фахівці пропонують вирушити до Тбілісі, прогулятися проспектом Руставелі й оцінити прекрасну архітектуру Оперного театру. Закоханих порадують не лише місцеві визначні пам'ятки, а й смачна місцева кухня, а також різноманітний клімат, на який впливають і Кавказькі гори, і Чорне море.

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Продовжує перелік нетрадиційних місць на День Святого Валентина Азербайджан. "Тут міста з брукованими звивистими вуличками, бутіками та безліччю місцевих магазинів, кафе і ресторанів. Країна розташована на перехресті Європи, Азії та Близького Сходу". І одним з головних місць для романтичної поїздки стане Баку, в якому культура і їжа є досконалим поєднанням східного і західного.

Завершує список Оман, який запропонує гостям знайомство зі справжньою арабської культурою – у лютому тут досить "прохолодно". Ідеальне місце для романтичних мандрівників – столиця Маскат, тут парочки зможуть у пошуках романтики опинитися на вершині скелі, на пляжі або в красивому саду.

У Канаді на відчайдушний крок з залучення клієнтів на День Святого Валентина пішов готель Zed, розташований у провінції Британська Колумбія. Він пообіцяв гостям, які 14 лютого зупиняться в одному з його номерів і зможуть зачати дитину, безкоштовне проживання у будь-якому готелі мережі Zed протягом наступних 18 років. У готелі відзначили, що акція відкрита для всіх, незалежно від статевої приналежності, самовираження чи сексуальної орієнтації. Це означає, що пари можуть виграти приз за допомогою сурогатного материнства або усиновлення.

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