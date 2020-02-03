Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення День Святого Валентина

Названо найкращі міста для святкування Дня Святого Валентина

  • 5
Подаруйте своїй другій половинці небанальну подорож - фото 1
Подаруйте своїй другій половинці небанальну подорож

Туристична онлайн-платформа Tajawal назвала 5 нетрадиційних романтичних напрямків, які ідеально підходять для святкування Дня всіх закоханих. Розповідаємо, куди слід повезти кохану людину 14 лютого!

Одними з найпопулярніших країн на 14 лютого є Франція, Італія і Іспанія. Однак пропонуємо переглянути підхід до поїздок на День Святого Валентина і вибрати для подорожі що-небудь нове, нетривіальне.

І ще: День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі

Наприклад, провести невелику відпустку на Мальдівах. Острови архіпелагу з кришталево чистою водою і тропічним кліматом стануть ідеальним місцем для пар, які бажають провести вікенд серед незайманих пляжів і бірюзових лагун. Мальдіви пропонують безліч заходів на будь-який смак: від снорклінга і підводного плавання до серфінгу і прийняття сонячних ванн – тобто, все, що потрібно для закоханих, на думку Tajawal.

Інший варіант – Кіпр. У грецькій міфології цей острів – місце народження Афродіти. Кіпр відомий не тільки пляжним відпочинком, а й своїми археологічними пам'ятками, що робить його ідеальним місцем для любителів природи та історії. Парочкам пропонують 14 лютого зайнятися... вивченням древніх замків, подивитися на красиві водоспади і захоплюючі морські печери.

У топ-5 увійшла також Грузія. На день Святого Валентина тревел-фахівці пропонують вирушити до Тбілісі, прогулятися проспектом Руставелі й оцінити прекрасну архітектуру Оперного театру. Закоханих порадують не лише місцеві визначні пам'ятки, а й смачна місцева кухня, а також різноманітний клімат, на який впливають і Кавказькі гори, і Чорне море.

До теми: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки

Продовжує перелік нетрадиційних місць на День Святого Валентина Азербайджан. "Тут міста з брукованими звивистими вуличками, бутіками та безліччю місцевих магазинів, кафе і ресторанів. Країна розташована на перехресті Європи, Азії та Близького Сходу". І одним з головних місць для романтичної поїздки стане Баку, в якому культура і їжа є досконалим поєднанням східного і західного.

Завершує список Оман, який запропонує гостям знайомство зі справжньою арабської культурою – у лютому тут досить "прохолодно". Ідеальне місце для романтичних мандрівників – столиця Маскат, тут парочки зможуть у пошуках романтики опинитися на вершині скелі, на пляжі або в красивому саду.

У Канаді на відчайдушний крок з залучення клієнтів на День Святого Валентина пішов готель Zed, розташований у провінції Британська Колумбія. Він пообіцяв гостям, які 14 лютого зупиняться в одному з його номерів і зможуть зачати дитину, безкоштовне проживання у будь-якому готелі мережі Zed протягом наступних 18 років. У готелі відзначили, що акція відкрита для всіх, незалежно від статевої приналежності, самовираження чи сексуальної орієнтації. Це означає, що пари можуть виграти приз за допомогою сурогатного материнства або усиновлення.

Це корисно: День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох

Джерело: traveldailymedia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: розкута красуня Анжела Вайт, яка стала володаркою Порно-Оскара 2020 (18+)
  • Вчора, 16:50
  • 2426
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • Вчора, 14:20
  • 2077
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2066608
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Грузія Азербайджан