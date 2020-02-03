День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі

У нашій країні існує багато особливих місць, які будуть цікаві закоханим парам. Показати їх всі своїй другій половинці – привід відвідати різні міста України!

Зовсім скоро на календарі з'явиться дата 14 лютого. Тож, у багато кого виникає питання: де ж провести ці чарівні години з коханою людиною? А, можливо, деякі захочуть знайти свою любов. Для того, щоб знайти романтичну атмосферу, не обов'язково їхати в Париж чи Рим. Прекрасне зовсім поруч. Україна сповнена красивих і мальовничих місць, буквально пронизаних найбільшим почуттям на Землі.

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Замок Радомишль (Житомирська область)

Якщо ви хлопець і шукаєте найромантичніше місце в Україні, куди поїхати з дівчиною на 14 лютого недалеко від столиці, вирушайте з нею в замок Радомишль. Він розташований на території прекрасного ландшафтного парку. Там є спеціальні покої для закоханих, можливість відчути себе справжніми принцом і принцесою. Весільні церемонії там також проводять.

Парк Олександрія (Київ)

Дендропарк розташований в 80 км від Києва на околиці міста Біла Церква. Парк зобов'язаний своєму створенню графині Олександрі Браницькій і є зразком садово-паркового мистецтва. Від часів його заснування збереглися містки через річки і озера, альтанки, статуї і вази, які можна побачити на численних алеях. Його площа 290 гектарів, тому для прогулянок місць вистачає. Закохані уподобали місцевість тому, що тут є де прогулятися і зробити класні знімки.

Італійський дворик (Одеса)

Італійський дворик вважається одним з найромантичніших місць Одеси. Він розташований неподалік від знаменитого Тещиного моста і одеської колонади. З моста відкривається чудова панорама на Чорне море. Відомий він тим, що тут закохані вішають замки, щоб стосунки завжди були теплими і щирими. Поблизу від колонади і Тещиного моста розташований Воронцовський палац, одна з візитівок міста. А з іншого боку містка сховався затишний італійський дворик. Для закоханих він привабливий тим, що тут встановлено серце, на яке чіпляють ті ж замки. А серед дерев є місток закоханих.

Старовинна фортеця (Кам’янець-Подільський)

Кам’янець-Подільська фортеця – справжня візитівка міста, яка до того ж є й одним із найромантичніших місць. Тут повітря насичене легендами та переказами про минулі часи, а величні башти та укріплення вражають своєю могутністю. До фортеці веде Турецький міст, що є одним із найстаріших в Україні. Саме вздовж його билець закохані прикріплюють замки, як символ свого кохання.

Французький бульвар (Харків)

У 2012 році, на перетині вулиці Академіка Павлова і Салтівського шосе з'явилася Ейфелева вежа. І нехай вона у висоту досягає всього 35 метрів, в порівнянні з оригінальними 324 метрами, вона дуже лаконічно влилася в загальний інтер'єр Французького бульвару в серці Харкова. У її підніжжя працює невеликий кафетерій, де закохані пари можуть потішити себе запашною кавою. Невеликі сходи ведуть на другий ярус вежі, звідки відкривається чарівний, особливо ввечері, вид на околиці. Вежу підсвічують десятки лампочок і світлодіодів. Що сказати, безумовно, найбільш романтичне місце в Харкові!

Тунель кохання (Клевань)

Мабуть, одне з найвідоміших і найулюбленіших місць українських закоханих. Зовсім поруч з містом, в невеликому селищі, який, по правді, нічим більше не відрізняється, і підноситься цей тунель. Він прекрасний і взимку, і влітку. Старі залізничні колії, що пролягають через ліс, в теплу пору року буквально рясніють зеленню. Гілки обплітають рейки, сплутуються в щільні стіни і виблискують променями золотого сонця. А в зимовий час снігові лапи дерев і перламутровий іній на рейках переносить закоханих в щасливу казку.

Фонтан Roshen (Вінниця)

Фонтан Roshen – найбільший плавучий фонтан в Європі – був відкритий у Вінниці 4 вересня 2011 року. За роки існування цього куточка розкоші в Україні, тут було зроблено неймовірну кількість пропозицій руки і серця, під прекрасну музику станцювали безліч закоханих пар, а музична шоу-програма з використанням 3D-ефектів увійшла в десятку найбільш видовищних у світі. Тому відвідування цього місця в компанії другої половинки дійсно стало мейнстрімом!

Старовинні вулички (Львів)

Якщо звернути з Театральної вулиці в невеликий провулок, то можна опинитися в одному з романтичних куточків старого Львова. Невелика алея між будинками, по якій ступали дійсно захоплені любов'ю люди. Як свідчить міська легенда, один місцевий чоловік настільки закохався в англійку, що виклав бруківкою вуличку. Вона так схожа на променад Лондона, що красуні таке рішення припало до смаку, і вона залишилася у Львові.

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