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День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
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Найкращий подарунок на День святого Валентина – незабутня подорож. У новій рубриці "Маршрут місяця" ділимося з вами крутим варіантом бюджетної поїздки до столиці Данії, Копенгагену. Пакуйте валізи та гайда мандрувати!
У 2020 році День закоханих ми рекомендуємо зустріти за кордоном. Не баріться, аби встигнути придбати халявні квиточки, поки вони ще є!
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Як дістатися до Копенгагена?
Цього разу скомбінуємо в одній мандрівці дві країни: Данію та Польщу. Ви зможете провести кілька днів у затишному та дружньому Копенгагені, а також насолодитися відпочинком у Гданську.
Якщо у вас уже є членство у Wizz Club – квитки обійдуться вам у смішну суму, тож задумайтесь над його покупкою. Тим паче, що воно "відіб'ється" за одну лише цю подорож.
Перелік рейсів у подорожі:
Львів – Копенгаген, 12 лютого
- виліт: 16:50 – приліт: 17:50
- вартість: 289 гривень (569 гривень без клубу)
Копенгаген – Гданськ, 17 лютого
- виліт: 08:10 – приліт: 09:15
- вартість: 270 гривень
Гданськ – Львів, 19 лютого
- виліт: 13:55 – приліт: 16:15
- вартість: 49 злотих/320 грн (99 злотих без клубу)
Альтернативний варіант
Копенгаген – Львів, 16 лютого
- виліт: 18:25 – приліт: 21:15
- вартість: 219 крон/760 грн (299 крон без клубу)
*ціни вказані за одного пасажира
Як дістатися з аеропорту до міста
Міжнародний аеропорт Копенгагена розташований на острові Амагер у Данії, розташованому за 8 км від Копенгагена. Саме його розташування тішить, адже на добирання до міста не доведеться витрачати всі гроші світу. Найдешевший варіант добирання – автобусний. На цьому сайті ви можете ознайомитися зі схемою зупинок. Самі ж автобуси курсують кожні 15-20 хвилин.
У Копенгагені є чотири автобусні лінії:
Маршрути. Номери автобусів 5А (Copenhagen Airport- Husum Torv), 35 (The airport, International – DRByen St.), 36 – (The airport, International- Nøragersmindevej), 888 – (The airport, International – Århus). Зупинка у центрі міста, як би це банально не звучало, називається City Centre.
Вартість квитка. Квиток можна купити у спеціальних автоматах. Система проїзду в Копенгагені розбита на зони. Ціна проїзного квитка залежить від кількості частин міста, які ви перетинаєте:
- за 2 зони – 3,2 EUR;
- 3 зони – 4,8 EUR.
Дісталися до міста? Пора визначитися з житлом. Причому, рекомендуємо не надто зволікати, адже найкращі варіанти, традиційно, розбирають першими.
Де заночувати
У цій подорожі на вас очікує 6 ночей у Копенгагені, тож можете сміливо завітати на AirBNB, аби підібрати для себе оптимальне помешкання. Власне, можна знайти квартири від 20 євро за добу і більше. Якщо ви зареєструєтесь за цим лінком, то зможете зекономити до 50 євро на бронюванні, тож ми рекомендуємо не нехтувати цією можливістю.
Що подивитися у Копенгагені
Ураховуючи, що у вас буде достатньо часу, можна не перейматися через те, що ви не встигнете щось побачити у Копенгагені. Рекомендуємо почати з центрального вокзалу Copenhagen Central Station. Сама будівля більше нагадує історичну пам'ятку.
Навпроти вокзалу розташований надзвичайно популярний серед туристів і місцевих "Парк розваг Тіволі". Зауважимо, що він третій по відвідуваності парк у Європі. Квитки у парк Тіволі можна купити заздалегідь за 11 € і пройти без черги. Зазначимо, що самому парку понад 170 років.
Острів Слотсхольмен. Відразу ж за Національним музеєм Данії буде розташований острів Слотсхольмен на якому розташовані одні з найголовніших визначних пам'яток Копенгагена, оскільки це історичний центр міста і саме з цього місця він отримав свій розвиток.
На острові можна безкоштовно піднятися на вежу Палацу Крістіансборг. Це відмінний оглядовий майданчик на місто Копенгаген. Щосереди на острові безкоштовний вхід у Музей Торвальдсена, а в будь-який день безкоштовна для відвідування Королівська бібліотека Данії. У бібліотеку варто сходити заради оглядового майданчика на берег протоки, який розділяє місто на дві частини.
Нова гавань – Нюхавн. Ще одне значиме і розкручене місце серед туристів – Нова гавань або на данській "Нюхавнї". Місце мальовниче завдяки яскравим будиночкам. Що б не намотувати кола, гавань краще обійти з лівого боку, оскільки в самому кінці немає моста.
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Що ще подивитися у Копенгагені:
- Палац Амалієнборг
- Ратуша
- Христианія
- Музей Андерсена
- Гліптотека Карлсберга
- Скульптура русалоньки
- Музей Ріплі "Віриш чи ні?"
- Експериментаріум
- Дзеркальний будинок
- Купальня Copenhagen Harbour Baths
Якщо ви захочете полетіти до Гданська, тоді читайте далі. Тут ми коротко розкажемо, як дістатися з аеропорту до міста, а також підкинемо кілька порад, які дозволять побачити максимум за лічені дні.
Як дістатися з аеропорту Гданська
Найпростіший і найдоступніший варіант – дістатися до міста на автобусі.
- 210 – проїжджає через центр міста;
- 110 – їде до станції GDANSK WRZESZCZ.
- №3 – нічний автобус.
Вартість поїздки:
- одноразова денна коштує 3,20 PLN;
- одноразова нічна коштує 4,2 PLN.
Що подивитися у Гданську
- Ринкова площа
- Кам'яниці на площі Длугі Тарг
- Собор Пресвятої Діви Марії у Гданську
- Острів Зерносховищ
- Колесо огляду
Радіо МАКСИМУМ рекомендує не зволікати, адже квиточки розбирають, наче гарячі пиріжки. Насолоджуйтесь ідеальним відпочинком з коханою людиною, відкриваючи нові країни та міста!
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