День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох

Найкращий подарунок на День святого Валентина – незабутня подорож. У новій рубриці "Маршрут місяця" ділимося з вами крутим варіантом бюджетної поїздки до столиці Данії, Копенгагену. Пакуйте валізи та гайда мандрувати!

У 2020 році День закоханих ми рекомендуємо зустріти за кордоном. Не баріться, аби встигнути придбати халявні квиточки, поки вони ще є!

Ще одна крута мандрівка: Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки

Як дістатися до Копенгагена?

Цього разу скомбінуємо в одній мандрівці дві країни: Данію та Польщу. Ви зможете провести кілька днів у затишному та дружньому Копенгагені, а також насолодитися відпочинком у Гданську.

Якщо у вас уже є членство у Wizz Club – квитки обійдуться вам у смішну суму, тож задумайтесь над його покупкою. Тим паче, що воно "відіб'ється" за одну лише цю подорож.

Перелік рейсів у подорожі:

Львів – Копенгаген, 12 лютого

виліт: 16:50 – приліт: 17:50

вартість: 289 гривень (569 гривень без клубу)

Копенгаген – Гданськ, 17 лютого

виліт: 08:10 – приліт: 09:15

вартість: 270 гривень

Гданськ – Львів, 19 лютого

виліт: 13:55 – приліт: 16:15

вартість: 49 злотих/320 грн (99 злотих без клубу)

Альтернативний варіант

Копенгаген – Львів, 16 лютого

виліт: 18:25 – приліт: 21:15

вартість: 219 крон/760 грн (299 крон без клубу)

Бюджетні квитки можна купити у Wizz Air та Ryanair

*ціни вказані за одного пасажира

Як дістатися з аеропорту до міста

Міжнародний аеропорт Копенгагена розташований на острові Амагер у Данії, розташованому за 8 км від Копенгагена. Саме його розташування тішить, адже на добирання до міста не доведеться витрачати всі гроші світу. Найдешевший варіант добирання – автобусний. На цьому сайті ви можете ознайомитися зі схемою зупинок. Самі ж автобуси курсують кожні 15-20 хвилин.

У Копенгагені є чотири автобусні лінії:

Маршрути. Номери автобусів 5А (Copenhagen Airport- Husum Torv), 35 (The airport, International – DRByen St.), 36 – (The airport, International- Nøragersmindevej), 888 – (The airport, International – Århus). Зупинка у центрі міста, як би це банально не звучало, називається City Centre.

Вартість квитка. Квиток можна купити у спеціальних автоматах. Система проїзду в Копенгагені розбита на зони. Ціна проїзного квитка залежить від кількості частин міста, які ви перетинаєте:

за 2 зони – 3,2 EUR;

3 зони – 4,8 EUR.

Дісталися до міста? Пора визначитися з житлом. Причому, рекомендуємо не надто зволікати, адже найкращі варіанти, традиційно, розбирають першими.

Де заночувати

У цій подорожі на вас очікує 6 ночей у Копенгагені, тож можете сміливо завітати на AirBNB, аби підібрати для себе оптимальне помешкання. Власне, можна знайти квартири від 20 євро за добу і більше. Якщо ви зареєструєтесь за цим лінком, то зможете зекономити до 50 євро на бронюванні, тож ми рекомендуємо не нехтувати цією можливістю.

Що подивитися у Копенгагені

Ураховуючи, що у вас буде достатньо часу, можна не перейматися через те, що ви не встигнете щось побачити у Копенгагені. Рекомендуємо почати з центрального вокзалу Copenhagen Central Station. Сама будівля більше нагадує історичну пам'ятку.

Навпроти вокзалу розташований надзвичайно популярний серед туристів і місцевих "Парк розваг Тіволі". Зауважимо, що він третій по відвідуваності парк у Європі. Квитки у парк Тіволі можна купити заздалегідь за 11 € і пройти без черги. Зазначимо, що самому парку понад 170 років.

Рекомендуємо відвідати парк Тіволі

Острів Слотсхольмен. Відразу ж за Національним музеєм Данії буде розташований острів Слотсхольмен на якому розташовані одні з найголовніших визначних пам'яток Копенгагена, оскільки це історичний центр міста і саме з цього місця він отримав свій розвиток.

На острові можна безкоштовно піднятися на вежу Палацу Крістіансборг. Це відмінний оглядовий майданчик на місто Копенгаген. Щосереди на острові безкоштовний вхід у Музей Торвальдсена, а в будь-який день безкоштовна для відвідування Королівська бібліотека Данії. У бібліотеку варто сходити заради оглядового майданчика на берег протоки, який розділяє місто на дві частини.

Рекомендуємо піднятися на вежу Палацу Крістіансборг

Нова гавань – Нюхавн. Ще одне значиме і розкручене місце серед туристів – Нова гавань або на данській "Нюхавнї". Місце мальовниче завдяки яскравим будиночкам. Що б не намотувати кола, гавань краще обійти з лівого боку, оскільки в самому кінці немає моста.

Корисно: ТОП-5 гаджетів для подорожі, які полегшать вам мандрівку

Що ще подивитися у Копенгагені:

Палац Амалієнборг

Ратуша

Христианія

Музей Андерсена

Гліптотека Карлсберга

Скульптура русалоньки

Музей Ріплі "Віриш чи ні?"

Експериментаріум

Дзеркальний будинок

Купальня Copenhagen Harbour Baths

Якщо ви захочете полетіти до Гданська, тоді читайте далі. Тут ми коротко розкажемо, як дістатися з аеропорту до міста, а також підкинемо кілька порад, які дозволять побачити максимум за лічені дні.

Як дістатися з аеропорту Гданська

Найпростіший і найдоступніший варіант – дістатися до міста на автобусі.

210 – проїжджає через центр міста;

110 – їде до станції GDANSK WRZESZCZ.

№3 – нічний автобус.

Вартість поїздки:

одноразова денна коштує 3,20 PLN;

одноразова нічна коштує 4,2 PLN.

Що подивитися у Гданську

Ринкова площа

Кам'яниці на площі Длугі Тарг

Собор Пресвятої Діви Марії у Гданську

Острів Зерносховищ

Колесо огляду

Радіо МАКСИМУМ рекомендує не зволікати, адже квиточки розбирають, наче гарячі пиріжки. Насолоджуйтесь ідеальним відпочинком з коханою людиною, відкриваючи нові країни та міста!

Читайте також: Афіни, які зникають: чому грецьку столицю слід відвідати якомога скоріше