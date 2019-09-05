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У BlaBlaCar назвавали найпопулярніші літні маршрути серед українців

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Найпопулярніші найпрямки у BlaBlaCar - фото 1
Найпопулярніші найпрямки у BlaBlaCar

Сервіс BlaBlaCar назвав найбільш популярні маршрути, якими користувалися українці влітку 2019 року.

Найбільш жвавим напрямком по Україні серед користувачів сервісу BlaBlaCar став Київ-Чернігів. У ТОП-5 популярних напрямків також увійшли: Київ-Одеса, Київ-Черкаси, Миколаїв-Одеса, Івано-Франківськ – Львів.

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"Примітно, що Одеса, яка в минулому році очолювала топ літніх напрямків, у 2019 році за кількістю запропонованих місць виявилася на другому місці списку", – заявили в компанії.

У BlaBlaCar назвавали найпопулярніші літні маршрути серед українців - фото 352781

Крім цього в BlaBlaCar відзначають високу активність за напрямками Луцьк-Львів, Київ-Прилуки, Київ-Львів, Житомир-Київ, Львів-Червоноград.

За три місяці літа українці запропонували близько 7 тисяч місць у своїх автомобілях, що на 30% більше, ніж у 2018 році.

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Джерело: cfts
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