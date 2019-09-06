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Серіал Кріпосна

Їдуть з усього світу: кількість туристів у Чорнобилі б'є всі рекорди

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Чорнобиль - фото 1
Чорнобиль / oktv

У 2019 встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження ЧАЕС. За даними Державного агентства з управління зоною, протягом восьми місяців зону відчуження відвідали майже 75 тисяч туристів.

Зараз в зоні відчуження затверджений 21 маршрут для відвідувачів – 13 наземних, 5 водних і 3 повітряні маршрути. Старт повноцінної роботи водних і повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів, відзначають в агентстві.

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Крім цього, зазначається, що у цьому році вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження – 74 671 турист за вісім місяців. З початку року цей показник збільшився в п'ять разів: ще в січні-лютому зону відвідували менш як 3 тисяч осіб в місяць, а починаючи з березня кількість туристів почала зростати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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