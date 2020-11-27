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Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards

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The Last of Us: Part II - фото 1
The Last of Us: Part II / playstation

Підбито підсумки Golden Joystick Awards 2020 року – однієї з найпрестижніших премій в ігровій індустрії. Переможців в номінаціях обирали критики і звичайні геймери шляхом голосування на сайті.

Нагорода Golden Joystick Awards – це наймасштабніша у світі ігрова премія з публічним голосуванням. Щорічно мільйони фанатів висловлюють свою підтримку, голосуючи за ігри, розробників, видавців і людей, які розважали їх найбільше за останні 12 місяців.

До слова: Науковці довели, що відеоігри позитивно впливають на здоров'я

Найкращою грою року стала The Last of Us: Part II. Вона ж взяла ще 4 статуетки в різних номінаціях – її відзначили за найкращий сюжет, дизайн і звук та визнали найкращою грою на PlayStation

По дві нагороди забрали Fall Guys, Minecraft і Hades: першу визнали найкращою сімейною грою з найкращим мультиплеєром, друга володіє найкращою підтримкою, а остання стала найкращим інді-проєктом, який найвище оцінили критики.

Повний список переможців The Golden Joystick Awards 2020

  • Найкращий сюжет – The Last of Us: Part II;
  • Найкращий мультиплеєр – Fall Guys;
  • Найкращий візуальний дизайн – The Last of Us: Part II;
  • Найкращий звук – The Last of Us: Part II;
  • Найкраща роздільна здатність – No Man's Sky: Origins;
  • Мобільна гра року – LEGO Builder's Journey;
  • Найкраща інді – Hades;
  • Найкраща підтримувана гра – Minecraft;
  • Студія року – Naughty Dog;
  • Найкращий актор – Сандра Саад;
  • Нова гра в Залі слави – Worms (Team17);
  • Кіберспортивна гра року – Call of Duty: Modern Warfare;
  • Найкраща сімейна гра - Fall Guys
  • Найкраще співтовариство гравців - Minecraft
  • Відкриття року – Among Us;
  • Найкраща гра на PC – Death Stranding;
  • Найкраще ігрове залізо – NVIDIA GeForce RTX 3080;
  • Найкраща гра на PlayStation – The Last of Us: Part II;
  • Найкраща гра на Xbox – Ori and the Will of the Wisps;
  • Найкраща гра на Nintendo – Animal Crossing: New Horizons;
  • Найочікуваніша гра – God of War: Ragnarok;
  • Вибір критиків – Hades;
  • Гра року – The Last of Us: Part II.

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Джерело: youtube
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