Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards

The Last of Us: Part II / playstation

Підбито підсумки Golden Joystick Awards 2020 року – однієї з найпрестижніших премій в ігровій індустрії. Переможців в номінаціях обирали критики і звичайні геймери шляхом голосування на сайті.

Нагорода Golden Joystick Awards – це наймасштабніша у світі ігрова премія з публічним голосуванням. Щорічно мільйони фанатів висловлюють свою підтримку, голосуючи за ігри, розробників, видавців і людей, які розважали їх найбільше за останні 12 місяців.

Найкращою грою року стала The Last of Us: Part II. Вона ж взяла ще 4 статуетки в різних номінаціях – її відзначили за найкращий сюжет, дизайн і звук та визнали найкращою грою на PlayStation

По дві нагороди забрали Fall Guys, Minecraft і Hades: першу визнали найкращою сімейною грою з найкращим мультиплеєром, друга володіє найкращою підтримкою, а остання стала найкращим інді-проєктом, який найвище оцінили критики.

Повний список переможців The Golden Joystick Awards 2020

Найкращий сюжет – The Last of Us: Part II;

Найкращий мультиплеєр – Fall Guys;

Найкращий візуальний дизайн – The Last of Us: Part II;

Найкращий звук – The Last of Us: Part II;

Найкраща роздільна здатність – No Man's Sky: Origins;

Мобільна гра року – LEGO Builder's Journey;

Найкраща інді – Hades;

Найкраща підтримувана гра – Minecraft;

Студія року – Naughty Dog;

Найкращий актор – Сандра Саад;

Нова гра в Залі слави – Worms (Team17);

Кіберспортивна гра року – Call of Duty: Modern Warfare;

Найкраща сімейна гра - Fall Guys

Найкраще співтовариство гравців - Minecraft

Відкриття року – Among Us;

Найкраща гра на PC – Death Stranding;

Найкраще ігрове залізо – NVIDIA GeForce RTX 3080;

Найкраща гра на PlayStation – The Last of Us: Part II;

Найкраща гра на Xbox – Ori and the Will of the Wisps;

Найкраща гра на Nintendo – Animal Crossing: New Horizons;

Найочікуваніша гра – God of War: Ragnarok;

Вибір критиків – Hades;

Гра року – The Last of Us: Part II.

