Названо найкорисніший горіх для здоров'я серця

Перекус мигдалем, на думку британських медиків, допомагає поліпшити серцеву діяльність людини і уникнути патологій серцево-судинної системи.

За твердженням фахівців, мигдаль покращує функціонування кровоносних судин, знижує рівень жиру і "поганого" холестерину.

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Крім того, люди які часто вживають мигдаль, зменшують в своєму раціоні кількість солі, трансжирів і вуглеводів. Якщо замінити 20% звичної шкідливої ​​їжі мигдалем, то можна знизити ризик серцевих хвороб на 32%, відзначили британські лікарі.

Це пояснюється тим, що антиоксиданти, які містяться в горісі, допомагають уникнути припливу крові до міокарда, що провокує ішемічну хворобу серця.

Мигдаль

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