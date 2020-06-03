Ці продукти заважають нам сконцентруватися

Якщо під час роботи у вас є звичка час до часу щось під'їдати, то для цього слід вибирати правильні продукти. Науковці виявили, що те, що ми їмо, може стати на заваді нашої концентрації. Розповідаємо, від чого слід відмовитися.

Нове дослідження, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition вченими з Університету штату Огайо, передбачає, що одного прийому їжі з високим вмістом насичених жирів достатньо для зниження рівня концентрації.

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У дослідженні взяла участь 51 жінка. Кожну перевіряли за допомогою спеціального тесту на увагу вранці, а потім знову через п'ять годин після вживання їжі з високим вмістом насичених жирів або корисніших варіантів з використанням ненасичених жирів. Що цікаво, загальна кількість жиру була вищою у другій групі.

Їжа з насиченими жирами заважає концентрації

Група, яка їла їжу з високим вмістом насичених жирів, показала гірші результати у тесті на увагу, ніж група, яка вживала здоровішу їжу. Виявлення цільових стимулів при тестуванні уваги знижувалося на 11 відсотків у групи, що споживала їжу, приготовлену на пальмовій олії.

Відтак, від улюблених цукерочок і печива науковці рекомендують відмовитися. Вони не лише не дають бажаного насичення, а й можуть негативно вплинути на ваші когнітивні здібності протягом робочого дня. Якщо ж вам хочеться перекусити – візьміться за фрукти, горіхи або ж сухофрукти.

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