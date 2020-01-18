Названо найкорисніші види сиру, які мають бути у вашому раціоні

За словами американського дієтолога і глави Good Housekeeping Institute Жаклін Лондон, сир забезпечує організм масою поживних речовин, а також дає ключові мінерали, необхідні для загального стану здоров'я.

Фахівець радить звернути увагу на шість найкорисніших видів сиру, які принесуть масу користі організму людини.

І ще: Експерти назвали причини появи постійного почуття голоду

Моцарела. Цей сир містить менше солі, ніж твердіші його "колеги". При цьому моцарела – відмінне джерело кальцію, мінералу для нарощування кісток, і забезпечує до 8 грамів білка на порцію у 30 грамів.

Моцарела – справжнє джерело кальцію

Швейцарський сир. Цей сир містить більше вітаміну В12, ніж більшість інших сирів, що має вирішальне значення для загального функціонування клітин, м'язів і нервів. Крім того, 100 грамів швейцарського сиру дають майже 20% денної норми кальцію.

Пармезан. Пармезан насичений поживними речовинами, особливо кальцієм і фосфором, які важливі для здоров'я кісток. Крім того, твердіший сир, такий як пармезан, має тенденцію до зниження вмісту жиру. Витримка пармезану також значно знижує вміст лактози у сирі, що робить його хорошим варіантом для тих, хто страждає від симптомів шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з непереносимістю молока.

Пармезан не лише смачний, а й корисний

Домашній сир. Цей вид сирів відрізняється вищим вмістом білка, ніж інші. Водночас у нього досить невисока калорійність (мабуть, найнижча серед всіх сирів). Домашній сир також містить селен, який є ключовим антиоксидантом, який допомагає знизити ризик хронічного запалення і зміцнити імунітет.

Сир Рікота. Італійський сир, приготований з коров'ячого, козячого, овечого або буйволиного молока, містить в основному сироватковий білок, в якому сконцентровані всі незамінні амінокислоти. Сироватковий білок часто сприяє росту м'язів і може допомогти в регулюванні ваги, а також у підтримці здоров'я серця.

Додайте до вашого раціону рікоту

Козячий сир. Деяким людям легше перетравлювати козячий сир, ніж сир з коров'ячого молока. У ньому природно низький вміст лактози і казеїну А2, що з меншою ймовірністю може викликати дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. У козячому сирі міститься особливо велика кількість антибактеріальних складів під назвою Lactobacillus paracasei, Lb. plantarum і Lactococcus lactis. Ці мікроорганізми виробляють протимікробні білкові з'єднання, відомі як бактеріоцини – дуже активні речовини, що діють проти небезпечних для людського організму патогенів.

Якщо хочете бути здоровими – не забувайте додати до свого звичного раціону саме ці види сиру.

Читайте також: Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея