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Чому пізній сніданок на вихідних – не найкраща ідея
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У вихідні дні багато хто віддає перевагу пізньому прокиданню. Це стає причиною того, що звичний час сніданку зміщується для нас на кілька годин. Утім, вчені з'ясували, що така звичка може призвести до набирання зайвої ваги.
Мало хто снідає в один і той же час у будні і вихідні дні. У суботу та неділю у нас з'являється значно більше часу для сну, а отже, ранковий прийом їжі можна змістити. І якщо з понеділка по п'ятницю ми снідаємо між 7 і 8 годинами ранку, то в суботу та неділю час сніданку може бути перенесеним на 10 або 11 годину.
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Однак нове дослідження показало, що ця звичка може призводити до набирання зайвої ваги, причому навіть в тому випадку, якщо і в будні, і у вихідні ми вживаємо ту ж саму кількість калорій. Зокрема, вчені з'ясували, що якщо час сніданку зміщується на три з половиною години пізніше, то у таких людей індекс маси тіла збільшується на 1,3 пункту в порівнянні з тими, хто зберігає звичний графік.
Порушення режиму прийому їжі призводить до появи надлишкового жиру навколо талії з тієї причини, що наше тіло просто не звикло переробляти їжу з таким перенесенням графіка, як стверджують автори дослідження з Університету Барселони. Так звані добові ритми або біологічний годинник готують метаболізм для розщеплення їжі в строго специфічні відрізки часу. Клітини запрограмовані таким чином, тому вони знають, коли витрачати енергію для отримання специфічних нутрієнтів.
Але якщо звичний графік зміщується, то метаболізм гальмується. Саме це і призводить до накопичення надмірної кількості жиру. Такі висновки вчені отримали під час опитування понад 1 100 студентів з Іспанії і Мексики. Всіх опитували про те, в який час вони зазвичай снідають, обідають і вечеряють в будні, а також у вихідні. Майже 65% опитаних у вихідні віддають перевагу сну, а отже, час сніданку у них зміщується на кілька годин.
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