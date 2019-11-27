Названо найкращі авіакомпанії світу у 2020 році

Одна з головних компаній оцінки якості роботи авіакомпаній AirlineRatings назвала найкращих авіаперевізників 2020 року. Дізнайтеся, якими авіалініями подорожувати найкраще.

Авіаперевізників оцінювали за кількома критеріями: рівень безпеки, стан літаків, відгуки пасажирів, інвестиційні рейтинги, персонал, додаткові послуги та прибутковість. За результатами, найкращою авіакомпанією року стала Air New Zealand.

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Air New Zealand повернула собі цей статус, втративши його ненадовго у минулому році. До цього її визнавали найкращою чотири роки поспіль. Друге місце в рейтингу зайняв торішній переможець – Singapore Airlines. На третьому місці – японська All Nippon Airways.

Air New Zealand

Топ-10 авіакомпаній світу 2020

Air New Zealand Singapore Airlines All Nippon Airways Qantas Cathay Pacific Emirates Virgin Atlantic EVA Air Qatar Airways Virgin Australia

Крім того, експерти AirlineRatings визнали найкращою на Американському континенті Delta Air Lines, в Європі – Lufthansa, на Близькому Сході – Emirates, а в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – Cathay Pacific Airways. У свою чергу, найкращою з бюджетних авіакомпаній в Північній і Південній Америці стала JetBlue, серед європейських лоукостерів – Wizz Air.

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