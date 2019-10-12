Названо найефективніші чаї, які допоможуть побороти застуду

Ці чаї ефективні в боротьбі з застудними захворюваннями

Перевага трав'яних чаїв, що захищають від застуди, ГРВІ та грипу, полягає в тому, що їх можна використовувати як для дітей, так і для дорослих. У будь-якому випадку вони є натуральними і не менш ефективними, ніж всі наявні лікарські препарати.

Розповідаємо вам про найефективніші чаї, на які слід налягати в період поширення зимових захворювань.

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Збір з ромашки, липи, м'яти, материнки, звіробою та трави мати-й-мачухи. Рецепт: з'єднати по чайній ложці кожного інгредієнти в банку, перемішати і взяти столову ложку збору для приготування протизастудного чаю, щоб залити її склянкою окропу та настояти протягом 15-20 хвилин. Процідити перед вживанням і додати мед за смаком.

Збір з ягід шипшини і горобини. Рецепт: по дві столові ложки ягід помістити в каструлю, залити двома склянками окропу і поставити на повільний вогонь на 20-30 хвилин. Потім перелити відвар у термос і залишити на ніч. Протягом усього наступного дня пити чай, додаючи трохи меду.

Чай з м'ятного і суничного листя. Рецепт: змішати столову ложку листя суниці з чайною ложкою м'яти, залити трьома склянками окропу, дати настоятися 10-15 хвилин, процідити і пити з медом або без нього.

Чай із шипшини, квіток липи та меліси. Рецепт: в термос помістити 3 столові ложки плодів шипшини, столову ложку квіток липи і чайну – меліси. Залити літром окропу. Пити на наступний день, можна з медом вприкуску.

Шипшина містить багато вітаміну C

Перш, ніж зміцнювати імунітет взимку або лікувати сезонні захворювання цими чаями, слід проконсультуватися з лікарем, оскільки деякі компоненти для їх приготування можуть викликати алергічну реакцію: одним з таких є ромашка лікарська.

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