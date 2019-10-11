П'ять способів захиститися від грипу

Медики назвали правила безпеки під час епідемії грипу, які повинен знати та виконувати кожен. Якщо їх дотримуватися, ризик підхопити небажану недугу суттєво скорочується.

Епідемія грипу для зими – звичне явище. Тому медики вкотре нагадали українцям про головні правила безпеки у період епідемії грипу, які допоможуть вам захиститися від вірусу й уникнути негативних наслідків.

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П'ять способів захисту від грипу:

1. Зволожувати слизову носа. Сухе середовище для вірусу грипу найбільш підходяще, а на вологій слизовій носа йому буде складно закріпитися, тому лікарі рекомендують промивати ніс соляним розчином кілька разів на день і закапувати його, наприклад, ефірною олією обліпихи або ж змащувати носові проходи оксоліновою маззю. Ці процедури потрібно робити щоранку або перед тим, як вийти на вулицю.

Зволожуйте слизову носа

2. Частіше мити руки і не торкатися ними обличчя. У період епідемії грипу слід ретельно вимивати руки з антибактеріальним милом, щоб винищити хвороботворні мікроорганізми, що витають в повітрі і осідають на поручнях у транспорті, на продуктах харчування у супермаркеті і на ринку, на грошах і так далі.

3. Уникати контактів з зараженими людьми. Нежить або часте чхання повинні насторожити вас і змусити якомога далі відійти від людини, у якої такі симптоми. Грип у неї або інше захворювання – неважливо, головне – не заразитися від неї і не принести вірус додому.

Уникайте місць скупчення людей

4. Більше ходити пішки. Це дозволить вам захиститися від зараження грипом у громадському транспорті. Але якщо виходу немає, то надягайте чисту респіраторну маску, заходячи в автобус або метро, ​​а коли вийдете з транспорту – викиньте її, після чого обробіть руки бактерицидним розчином.

5. Їжте часник і цибулю щодня. Фітонциди, якими багаті ці два продукти, дійсно здатні знищити вірус грипу. У зв'язку з цим лікарі рекомендують включити ці продукти у свій раціон, але якщо вранці і вдень ви не можете їсти цибулю і часник через неприємний запах з рота, то їжте їх на вечерю перед сном.

Часник і цибулю їжте перед сном

Не забувайте головного правила безпеки для свого здоров'я – при появі симптомів грипу або ГРВІ, які можна легко переплутати, відразу звертайтеся за допомогою до медиків, адже тільки вони поставлять правильний діагноз і призначать необхідне лікування.

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