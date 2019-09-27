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Ці продукти допоможуть вам зміцнити імунітет восени
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Осінь – пора застудних захворювань. З падінням температур наш імунітет також слабшає, тому в цей період особливо важливо стежити за своїм раціоном.
Дієтологи радять їсти якомога більше фруктів і овочів, що залишилися з літнього сезону. У щоденному раціоні їх повинно бути не менше 60% для того, щоб зміцнити імунітет перед холодами.
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Восени людині особливо потрібні вітаміни та мінерали, щоб підтримувати свій організм. Найкориснішими міжсезонними вітамінами вважаються B6, B12, C і D. Вони не тільки сприяють зміцненню імунітету, але і додають енергії та бадьорості.
B6 покращує стан шкіри та волосся, а також зміцнює нервову систему. Цей вітамін можна знайти в бананах, сочевиці, селері, дині, солодкому перці, часнику, бобових, фундуку, арахісі, фісташках, мигдалі, тунці, скумбрії, горбуші, сирі Фета й інших продуктах.
B12 допомагає нашій серцево-судинній системі, а також позбавляє від сухості шкіри. Велика концентрація цього вітаміну міститься в морепродуктах, яйцях, сирі, кефірі, яловичій печінці, нежирному молоці, твердих сирах.
Вітамін C бореться з вірусами та зміцнює імунітет. Його можна знайти в часнику, цитрусових, багатьох фруктах і горіхах.
Вітамін D, як відомо, людина отримує з сонячними променями. Але в осінній період їх менше, тому потрібно їсти більше жирної риби і яєць.
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